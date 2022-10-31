Гроссмейстер Карпов угодил в НИИ имени Склифосовского

Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. По данным RT, гроссмейстера нашли без сознания у здания Госдумы 29 октября.

По некоторым данным, на теле звезды шахмат присутствовали следы побоев. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, скорая доставила Карпова в больницу, где у него диагностировали множественные ушибы и черепно-мозговая травма.

Однако источник телеканала “360” заявил, что гроссмейстер угодил в медицинское учреждение с отравлением этанолом. Также отмечается, что слухи о нападении на шахматиста недостоверны.