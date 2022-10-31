 

“Запутались”: спутавшийся с бывшей женой Козловский кинул обрюхаченную Акиньшину

31.10.2022, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Имена Данилы
Козловского и Оксаны Акиньшиной то и дело мелькают рядом — актерам уже давно
приписывают бурный роман. По слухам, Данила даже кинул бывшую возлюбленную
Ольгу и новорожденную дочку ради отношений с Оксаной.

Недавно, Данилу
Козловского поймали на прогулке в компании новой девушки. Журналисты рассмотрели
в ней давнюю пассию актера. “Если вы запутались в дамах сердца
Козловского, напомним: Уршула — бывшая и единственная супруга, с которой Данила
развелся в 2011 году”, — сообщили СМИ.

Спутавшийся с
бывшей женой Данила Козловский на видео активно жестикулирует руками и что-то
увлеченно рассказывает. К сожалению, без звука трудно понять, о чем идет
разговор.

А вот Оксана
Акиньшина вовсю занята сериалом “Контейнер”, в котором исполнила
главную роль. По сюжету, героиня работает суррогатной матерью и переезжает к
заказчикам. Обрюхаченную Акиньшину будущие родители используют в качестве
“игрушки” и считают ее своей собственностью.

Поскольку ни
Данила Козловский, ни Оксана Акиньшина не подтверждали свой роман, сложно
сказать, что переживает актриса при новости о прогулке мужчина с бывшей женой. Внимание
поклонников приковано к социальным сетям, в надежде получить хоть какую-то подсказку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09.21 / Масло для кутикулы, база, топ и не только: как продлить свежесть маникюра

07.09.22 / Неубиваемый Абхартах – жуткая легенда из Ирландии

03.02.22 / Мнение: Допуск к телу

25.03.22 / Собянин рассказал о мерах поддержки ЖКХ Москвы

23.06.22 / Стало известно, почему зевота настолько заразительна

16.01.22 / Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для вмешивающихся в дела России и Белоруссии

14.12.21 / Скандалы: Машины, особняк и соленья

07.07.21 / Мнение: Американцы смотрят на «голодомор» с украинских позиций

31.08.22 / Мнение: О мозгах европейских лидеров… Что же за *** там такое?

30.09.22 / Как диета, в которой нет необходимости, может привести к серьезным осложнениям и набору веса в дальнейшем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика