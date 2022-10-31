“Запутались”: спутавшийся с бывшей женой Козловский кинул обрюхаченную Акиньшину

Имена Данилы

Козловского и Оксаны Акиньшиной то и дело мелькают рядом — актерам уже давно

приписывают бурный роман. По слухам, Данила даже кинул бывшую возлюбленную

Ольгу и новорожденную дочку ради отношений с Оксаной.

Недавно, Данилу

Козловского поймали на прогулке в компании новой девушки. Журналисты рассмотрели

в ней давнюю пассию актера. “Если вы запутались в дамах сердца

Козловского, напомним: Уршула — бывшая и единственная супруга, с которой Данила

развелся в 2011 году”, — сообщили СМИ.

Спутавшийся с

бывшей женой Данила Козловский на видео активно жестикулирует руками и что-то

увлеченно рассказывает. К сожалению, без звука трудно понять, о чем идет

разговор.

А вот Оксана

Акиньшина вовсю занята сериалом “Контейнер”, в котором исполнила

главную роль. По сюжету, героиня работает суррогатной матерью и переезжает к

заказчикам. Обрюхаченную Акиньшину будущие родители используют в качестве

“игрушки” и считают ее своей собственностью.

Поскольку ни

Данила Козловский, ни Оксана Акиньшина не подтверждали свой роман, сложно

сказать, что переживает актриса при новости о прогулке мужчина с бывшей женой. Внимание

поклонников приковано к социальным сетям, в надежде получить хоть какую-то подсказку.