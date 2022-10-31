“Запутались”: спутавшийся с бывшей женой Козловский кинул обрюхаченную Акиньшину
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Имена Данилы
Козловского и Оксаны Акиньшиной то и дело мелькают рядом — актерам уже давно
приписывают бурный роман. По слухам, Данила даже кинул бывшую возлюбленную
Ольгу и новорожденную дочку ради отношений с Оксаной.
Недавно, Данилу
Козловского поймали на прогулке в компании новой девушки. Журналисты рассмотрели
в ней давнюю пассию актера. “Если вы запутались в дамах сердца
Козловского, напомним: Уршула — бывшая и единственная супруга, с которой Данила
развелся в 2011 году”, — сообщили СМИ.
Спутавшийся с
бывшей женой Данила Козловский на видео активно жестикулирует руками и что-то
увлеченно рассказывает. К сожалению, без звука трудно понять, о чем идет
разговор.
А вот Оксана
Акиньшина вовсю занята сериалом “Контейнер”, в котором исполнила
главную роль. По сюжету, героиня работает суррогатной матерью и переезжает к
заказчикам. Обрюхаченную Акиньшину будущие родители используют в качестве
“игрушки” и считают ее своей собственностью.
Поскольку ни
Данила Козловский, ни Оксана Акиньшина не подтверждали свой роман, сложно
сказать, что переживает актриса при новости о прогулке мужчина с бывшей женой. Внимание
поклонников приковано к социальным сетям, в надежде получить хоть какую-то подсказку.
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