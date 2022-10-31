Анастасия Решетова о романе с Тимати, хейтерах, исламе и роскошном образе жизни в новом интервью

Накануне 26-летняя модель, светская львица и предпринимательница Анастасия Решетова дала откровенное видеоинтервью Надежде Стрелец и рассказала больше о своей личной жизни. С бывшим супругом, рэпером Тимати, Решетова рассталась в 2020 году. От этих отношений у бывшей пары остался общий сын Ратмир.

У Тимати были самые долгие отношения со мной. Они были очень резонансные — сначала картинка идеальной семьи, а потом развод. Когда мы с Тимуром столько лет были вместе, я никогда не просила у него денег на это или на то, такого вообще никогда не было. Мы жили в одном доме, все путешествия оплачивал он. У меня осталась машина, его подарок. Квартиру я оплачиваю сама, она съемная, сейчас я ее покупаю. Сейчас он меня никак не обеспечивает. Когда мы разошлись, он в первые месяцы оплачивал мою охрану, расходы на ребенка: если он с ним отдыхает, он все оплачивает. Если ребенок отдыхает со мной, все на мне.

После Тимати Анастасия закрутила новый роман, который длился недолго.

Мы расстались этим летом. Ну как расстались, я решила все поставить на паузу, потому что хочу немного побыть одна. Мне никогда это не удавалось. Я хочу понять четко, чего я хочу, кого я хочу видеть с собой рядом.

Также Анастасия прокомментировала нападки хейтеров в сети.

Лучший ответ на хейт — это успех. Ты идешь дальше и вообще не обращаешь внимания. Хейт льется на меня до сих пор каждый день. “Ты плохая мать, ты содержанка, ты некрасивая, ты глупая”. Мне пишут огромное количество вещей, которые характеризуют самих людей, но не меня. Я бы с ума сошла, если бы на все это обращала внимание.

Анастасия подчеркнула, что не стыдится роскошного образа жизни.

Что я плохого делаю, принимая подарки от того, с кем я в отношениях? Это криминал? Да, частные самолеты я сама оплачивать не могу, но иногда мы скидываемся вместе с друзьями и заказываем этот борт. Сейчас цены на топливо выросли, и я почти перестала летать частными самолетами.

Также Решетова объяснила, почему приняла ислам:

Я приняла ислам по двум причинам: первое – я связываю это с тем, что у меня по материнской линии татарская кровь. И как вы знаете, татары, в том числе крымские, – все они мусульмане. Я интересовалась историей разных религий: от иудаизма до конфуцианства. Я всегда с теплотой читала про ислам.

Мне было стыдно из-за этого, потому что мой папа – верующий христианин, я росла в православной культуре. Но я тот человек, который слушает свое сердце. Я понимаю, что далеко не праведная, делаю много вещей, запрещенных у нас в религии, но все мы не святые, и главное – не осуждать друг друга.

16 октября единственному сыну Решетовой и Тимати исполнилось 3 года. По этому случаю звездные родители поздравили малыша Ратмира в социальных сетях.

Напомним, с Анастасия и Тимати познакомились в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне 2019 года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым, также у него растет дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Полгода назад мать Тимати Симона Юнусова откровенно призналась, что к внучке она привязана больше, чем к внуку. Ходили слухи, будто именно “свекровь” способствовала тому, что Тимати и Анастасия разошлись. Однако однажды, отвечая на вопросы интернет-пользователей, Симона высказалась о бывшей невестке в позитивном ключе.