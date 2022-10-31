 

Кейт Миддлтон обратилась к подданным впервые за месяц в образе, который мы уже видели

31.10.2022, 18:50, Разное
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Как известно, 40-летняя Кейт Миддлтон является покровителем Фонда Forward Trust – благотворительной организации по лечению наркозависимости. В рамках текущей Недели осведомленности о зависимости принцесса Уэльская записала видеообращение из Кенсингтонского дворца в поддержку кампании “Принятие мер по борьбе с зависимостью”.

Пожалуйста, знайте, что зависимость – это не выбор. Никто не выбирает становиться наркоманом. Я хочу, чтобы вы знали, что это тоже серьезное заболевание. Пожалуйста, не позволяй стыду помешать тебе получить помощь, в которой ты так отчаянно нуждаешься, – сказала принцесса.

Для видео Кейт выбрала ту же синюю блузку в горох от Tory Burch, что для визита в английский футбольный клуб Вулверхэмптон в мае прошлого года. Образ принцесса дополнила изящными жемчужными серьгами от ювелирного бренда Annoushka Jewellery. Отметим, что Кейт Миддлтон не единожды повторялась в нарядах. Например, недавно она вместе с принцем Уильямом выступила на радио в любимом блейзере Zara кремового цвета.

Последний раз на публике Кейт появлялась в начале месяца. Тогда они с Уильямом посетили Олимпийский парк. А на днях Кейт Миддлтон взяла на себя новый патронаж – первый с момента, как она получила титул принцессы Уэльской. 

Кейт Миддлтон, май 2021 года


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