Владимир Трещалов сильно повредил ногу на съемках «Неуловимые мстители»

Владимир Трещалов получил травму во время съемок одного из самых известных фильмов с его участием. Исполнитель роли Сидора Лютого в «Неуловимых мстителях» повредил ногу, из-за чего потом ходил с тросточкой.

Приключенческий фильм «Неуловимые мстители» 1967 года, снятый Эдмондом Кеосаяном, стал одним из лидеров проката. Исполнители главных ролей в картине моментально стали всесоюзными звездами, одним из ярчайших персонажей ленты был атаман Сидор Лютый. Не всем известно, что работа над этим фильмом принесли ему не только славу, но и травму. Во время съемок артист сильно повредил ногу, что повлекло последствия для его здоровья.

Биография Владимира Трещалова была необычной для советского кинематографа. На момент начала работы над «Неуловимыми мстителями» он уже не только отучился в пограничном училище, но и был осужден за драку с применением холодного оружия. Перебравшись в Москву, будущая звезда даже сумел подружиться с Владимиром Высоцким. Снимаясь в приключенческом фильме о героях, боровшихся за советскую власть, он большинство трюков исполнял сам, отказавшись от каскадера.

Именно это и стало причиной его проблем, отыгрывая один из эпизодов, Владимир Трещалов должен был, оставаясь в седле, свисать с лошади. Такой сложный кадр ему не совсем удался, вследствие чего артист травмировал ногу. Дальше любимец миллионов вынужден был ходить с тросточкой. При этом в кадре он отбрасывал ее и играл, будто у него с ногами все в порядке. Из картины персонаж убрали, только когда исполнитель роли Сидора Лютого вконец рассорился с режиссером. Эдмонд Кеосаян лично исправил сценарий, «убив» в нем колоритного атамана. Последствия работы над «Неуловимыми мстителями» остались у него до конца жизни, актер страдал заболеванием кровеносных сосудов на ногах. Скончался Владимир Трещалов от инфаркта, уже третьего по счету, в декабре 1998 года, на 62 году жизни.