Авербух бросился на Арзамасову с кулаками после истории с изменой

Актриса театра и

кино Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух совсем скоро отметят вторую

годовщину свадьбы. Пара уже успела стать родителями, и теперь они воспитывают

сына Льва.

Встречаются

супруги и на работе во время тренировок и съемок шоу “Ледниковый период”,

новый сезон которого стартовал на Первом канале. Лиза катается в паре с Никитой

Кацалаповым, а Илья Авербух, по традиции, работает хореографом проекта.

Последний выпуск “Ледникового

периода” стал особенно эмоциональным. Не обошла волна потрясений и пару

Лизы и Никиты. После оглашения результатов проката Авербух бросился на Лизу Арзамасову

с кулаками — таким жестом он выразил свое восхищение и радость. Сама девушка

тоже не скрывала эмоций: как маленькая девочка она подпрыгивала и размахивала

руками.

“Мы так

искренне радуемся, когда что-то получается, и расстраиваемся, когда что-то не

удалось. А ваша поддержка для нас — вдохновение”, — написала Лиза

Арзамасова своим зрителям.

Илья Авербух в

недавнем интервью поделился, как ему повезло с женой. Более того, он заверил,

что не допустит никакой истории с изменой в этих отношениях. Он считает, что

измена разрушает чувства и самого человека. Судя по всему, совместные проекта

только укрепляют его брак с Лизой Арзамасовой.