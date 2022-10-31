Авербух бросился на Арзамасову с кулаками после истории с изменой
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Актриса театра и
кино Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух совсем скоро отметят вторую
годовщину свадьбы. Пара уже успела стать родителями, и теперь они воспитывают
сына Льва.
Встречаются
супруги и на работе во время тренировок и съемок шоу “Ледниковый период”,
новый сезон которого стартовал на Первом канале. Лиза катается в паре с Никитой
Кацалаповым, а Илья Авербух, по традиции, работает хореографом проекта.
Последний выпуск “Ледникового
периода” стал особенно эмоциональным. Не обошла волна потрясений и пару
Лизы и Никиты. После оглашения результатов проката Авербух бросился на Лизу Арзамасову
с кулаками — таким жестом он выразил свое восхищение и радость. Сама девушка
тоже не скрывала эмоций: как маленькая девочка она подпрыгивала и размахивала
руками.
“Мы так
искренне радуемся, когда что-то получается, и расстраиваемся, когда что-то не
удалось. А ваша поддержка для нас — вдохновение”, — написала Лиза
Арзамасова своим зрителям.
Илья Авербух в
недавнем интервью поделился, как ему повезло с женой. Более того, он заверил,
что не допустит никакой истории с изменой в этих отношениях. Он считает, что
измена разрушает чувства и самого человека. Судя по всему, совместные проекта
только укрепляют его брак с Лизой Арзамасовой.
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