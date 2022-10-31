 

Безудержная эйфория Кремниевой долины столкнулась с экономической реальностью

31.10.2022, 17:42, Разное
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Сезон безудержной эйфории технологических стартапов, которые оказались почти невосприимчивы к влиянию пандемии, подошёл к концу, столкнувшись с непростой экономической реальностью, пишет The New York Times. Эксперты предупреждают представителей отрасли, что следующие несколько лет будут намного сложнее, а ресурсов будет меньше.


AP

Безудержная эйфория Кремниевой долины столкнулась с экономической реальностью, и сезон бурного роста стартапов подошёл к концу, пишет The New York Times.

Во время пандемии технологические компании оказались в значительной степени невосприимчивы к экономическому опустошению, вызванному вспышкой коронавируса. И многие в отрасли надеялись, что нынешний спад станет мгновенной перезагрузкой.

Однако после нескольких месяцев урезания финансирования, увольнений и сокращения расходов пришло наконец осознание того, что стартапы застряли в «продолжительном, мрачном и невесёлом экономическом спаде».

По данным компании Crunchbase, в период с июля по сентябрь этого года стартапы по всему миру привлекли всего $81 млрд, что на 53% меньше, чем за тот же период 2021-го. Это самое крупное подобное снижение с тех пор, как в 2007 году компания начала отслеживать финансирование.

По данным сайта Layoffs.fyi, занимающегося мониторингом сокращения рабочих мест в стартапах, в этом году более 700 компаний уволили 93 тыс. сотрудников. В последние две недели слабые квартальные результаты крупных ИТ-компаний, включая Snap, Meta*, Amazon и Microsoft, привели к дальнейшему падению всей технологической отрасли.

Технари оптимистичны по натуре, отмечает The New York Times. А некоторым компаниям, в том числе тем, которые занимаются искусственным интеллектом и климатическими технологиями, даже удалось вызвать к себе определённый интерес. Но в этом месяце на TechCrunch Disrupt, огромной конференции стартапов в Сан-Франциско, спикеры призвали основателей стартапов и работников технологических компаний признать реальное положение дел.

«Следующие несколько лет будут намного сложнее, и ресурсов будет меньше», — заявил Шил Мохнот, инвестор Better Tomorrow Ventures.

«Вы не можете продолжать делать то, что делали в прошлом году, и надеяться на те же результаты, — заявил Виджей Пияувази, директор компании Secfi. — Рынок изменился. Всё полностью изменилось».

Тежо Коте, основатель компании Airbase, занимающейся поставками финансового программного обеспечения, заявил, что многие стартапы «либо умеренно переоценены, либо очень переоценены».

«Либо вы находитесь в стране грёз и ещё этого не поняли», — добавил он.

* Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории РФ от 21.03.2022.


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