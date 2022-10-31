В День народного единства депутаты проведут проведут специальную финансовую операцию по увеличению госдолга США

Согласно графику заседаний Государственной думы, в День народного единства депутаты проведут акцию по сбрасыванию долларов с московской высотки для увеличения госдолга США.

– Мы решили провести специальную финансовую операцию. Она будет нацелена на выполнение двух основных показателей по сплочению народа: это сброс долларов и увеличение госдолга США, – прокомментировал задумку один из депутатов.

Экономисты отмечают, что вывод из обращения в стране большого количестве наличных долларов, накопившихся у депутатов за время их пребывания во власти, способно гарантированно подорвать экономическую стабильность недружественного государства, увеличив его госдолг необеспеченными ассигнациями.

Ожидается, что общий объём денежной массы составит не менее 1 триллиона долларов США. В случае отсутствия кого-либо из представителей парламента на месте проведения акции, любые доллары, обнаруженные у них в дальнейшем, будут конфискованные как невостребованные для участия в последующих подобных акциях.

—