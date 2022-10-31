 

Ирина Шейк и Брэдли Купер продолжают подогревать слухи о воссоединении

31.10.2022, 17:30, Разное
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Похоже, супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер не скрывают, что стали больше времени проводить вместе. На днях их заметили на прогулке c общей дочерью Леей в Нью-Йорке, а воскресным вечером Брэдли сопровождал Ирину на модном мероприятии бренда Self Portrait, где также присутствовали топ-модель Стелла Максвелл и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. 

36-летняя Шейк появилась на вечеринке в бледно-розовом твидовом комплекте этой же марки, состоящем из мини-юбки, кроп-топа и укороченного пиджака. Модель дополнила нежный образ вязаными чулками в тон, прозрачными туфлями с открытым мысом и нюдовым макижем. 47-летний Купер выбрал аутфит из темной джинсы и разбавил общее кантри-настроение образа черным полупальто.

Гость, Ирина Шейк, Эдвард Эннинфул и Брэдли Купер

Отметим, что в начале сентября Шейк и Купера вместе с их 5-летней дочерью также заметили на шоппинге. А неделей ранее в сети появились совместные фото звезд, что и положило начало слухам о воссоединении пары.

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись летом 2019 года после 4-х лет отношений. Несмотря на то, что после их разрыва Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, которая уже давно встречается с Майклом Полански, а также актрисой Аной де Армас и 46-летней американской активисткой и правой рукой Хиллари Клинтон Хумой Абедин, по словам инсайдеров, на самом деле после русской красавицы Ирины Брэдли так ни с кем и не завязал серьезных отношений. Шейк же, напротив, успела повстречаться с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом. 


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