 

От Меган Фокс и Machine Gun Kelly до Пэрис Хилтон и Картера Реума: лучшие парные костюмы на Хэллоуин-2022

31.10.2022, 17:30, Разное
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Сегодня, 31 октября, в мире не столько празднуют Хэллоуин, сколько подводят его итоги. Все потому, что канун Дня всех Святых в этом году пришелся на понедельник и “переодевания” растянулись на все выходные. Из-за чего в социальных сетях этот праздник назвали Halloweekend (Хэллоуин и уикенд вместе). 

За эти три дня мы видели, кажется, все и всех: Меган Фокс и Machine Gun Kelly в образах Памелы Андерсон и Томми Ли, Бруклина Бекхэма и Николу Пельтц в образах Ромео и Джульетты, Эль Фаннинг и ее бойфренда – Чаки и Тиффани, Миранду Керр и Эвана Шпигеля – Женщину-Кошку и Бэтмена, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер в костюмах героев сериала “Йеллоустоун” и так далее. Кристен Стюарт и ее невеста Дилан Мейер, к примеру, нарядились в костюмы персонажей фильма “Мир Уэйна”.

Рэнди Гербер и Синди КроуфордБруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Не обошлось и без самоиронии: Джош Дюамель и Билли Айлиш, которых раскритиковали за выбор возлюбленных не своей возрастной категории (жена Джоша Одра Мари младше его почти на 20 лет, а новый бойфренд Билли, солист группы The Neighbourhood Джесси Разерфорд, старше певицы на 10 лет), нарядились со своими половинками в соответствующе костюмы. Так, Одра Мари примерила на себя роль секс-символа 90-х Анны Николь Смит, а Джош перевоплотился в ее мужа, нефтяного магната Джеймса Говарда Маршалла, не забыв про его ходунки. Билли и Джесси же просто вырядились в костюмы малыша и старика.

Смотрите парные образы звезд на Хэллоуин в подборке HELLO.RU.

Одра Мари и Джош ДюамельЭль Фаннинг с парнемКристен Стюарт и Дилан МейерМеган Фокс и Machine Gun KellyЭван Шпигель и Миранда КеррАманда Сейфрид с мужемПэрис Хилтон и Картер РеумШон Уайт и Нина ДобревДжесси Разерфорд (слева)Билли Айлиш


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