 

Московская неделя интерьера и дизайна стартует 1 ноября

31.10.2022, 16:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 1 по 6 ноября в российской столице впервые пройдет Московская неделя интерьера и дизайна, где посетители ознакомятся с продукцией производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Турции, Китая, Туниса и Египта. Будет представлено свыше 350 брендов.

Основными площадками будут павильоны 55 и 57 на ВДНХ и “Цифровое деловое пространство” на Покровке. Некоторые мероприятия пройдут в музеях и торговых центрах. Все площадки будут интересны не только специалистам в области дизайна, но и обычным людям – даже тем, кто не планирует в ближайшее время делать ремонт. Для участия посетителю нужно зарегистрироваться на официальном сайте www.mwdi.ru.

Например, в 55-м павильоне на ВДНХ будет создана “Жилая среда” – можно посмотреть мебель и для гостиной, и для ванной, и для спальни и других комнат. А тематику в 57-м павильоне назвали “Деловые и общественные пространства”, где, как можно догадаться, можно будет оценить дизайны офисов.

Также москвичей и гостей столицы приглашают на выставку о российском дизайне в Новую Третьяковку. Экспозиция из более чем 70 работ расскажет об исторических связях, аналогах и параллелях в мире дизайна. Для посещения необходимо приобрести билет. Это сделать можно на сайте www.tretyakovgallery.ru.

Есть возможность посетить крупные производства мебели и декора. Такие экскурсии организуются в рамках городского проекта “День без турникетов”. Можно будет узнать об основных технологиях малоэтажного строительства и о развитии интерьерного дизайна. Запись на экскурсии осуществляется на сайте turniketov.net.

Узнать больше о мероприятиях Московской недели интерьера и дизайна можно на официальном сайте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12.21 / Собянин сообщил о выполнении предприятиями Москвы требований о вакцинации 80% сотрудников

07.01.22 / Минздрав сообщил о распространении «омикрона»

05.07.20 / «У Господа Свой сценарий»

13.10.21 / Скандалы: Математик с плеткой

09.01.22 / В Госдуме хотят существенно снизить налоги для малоимущих россиян

31.05.22 / Эксперты рассказали, как очистить загрязненную кадмием воду

11.06.21 / Паулина Андреева впервые вышла в свет после рождения ребенка

06.10.22 / Ряду СМИ грозят уголовные дела за публикацию фейков об СВО и “ЧВК Вагнера”

30.10.21 / Как СССР объявил войну НЛО и инопланетянам

24.04.22 / Муж соблазнял булками и намекал на полноту, а ее откачивали в реанимации: Слабое звено Натальи Крачковской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика