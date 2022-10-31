Александр Скарсгард снимет полнометражный дебют – главную роль сыграет Флоренс Пью

Плюс один актер, решивший сменить квалификацию и попробовать себя в качестве режиссера. Шведский актер Александр Скарсгард, известный широкой аудитории по ролям в фильмах “Варяг”, “Тарзан. Легенда”, “Меланхолия”, “Соломенные псы” и другим, снимет свой первый полнометражный фильм.

По информации Deadline, 46-летний актер срежиссирует психологический триллер “Стая” (The Pack). По сюжету группа документалистов отправляется в экспедицию на Аляску, чтобы спасти вымирающий вид волков. Все заканчивается удачно, но некий секрет угрожает разрушить их успех. Над сценарием работает Роуз Гилрой. В качестве продюсера выступает Дженнифер Фокс.

Главную роль в ленте исполнит Флоренс Пью, которая недавно вместе с Гарри Стайлсом и Оливией Уайлд представила фильм “Не волнуйся, солнышко”. Кстати, это не первая их совместная работа – Пью и Скарсгард снялись в мини-сериале “Маленькая барабанщица”. Но теперь они будут по разные стороны камеры. Съемки начнутся в марте 2023 года.