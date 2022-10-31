 

Глеб Подгородинский: 10 коротких вопросов

31.10.2022, 16:05, Разное
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Глеб, недавно в Малом состоялась первая премьера нового сезона “Женитьбы Фигаро”, где вы сыграли главную роль – что запомнилось больше всего в процессе подготовки? 

Пьеса, несмотря на лёгкость, игривость и затейливость, оказалось очень непростой. При подготовке мы немало поломали голову, чтобы найти нужный тон и жанр. 

Какой он, ваш Фигаро? 

Разный – сложный, любящий, и в нем очень много от меня самого.  

Почему стоит посмотреть этот спектакль?  

Совершенно потрясающий актерский состав. Я обожаю своих партнеров: играть с ними – счастье. И пьеса настолько актуальна, будто написана сегодня. 

Чем еще примечателен новый сезон в Малом?

Время покажет, сезон идет. Мне, как режиссеру спектакля “Месяц в деревне”, предстоит сделать два больших ввода артистов – на роль Натальи Петровны и Шпигельского.  

Чье ремесло интереснее – актера или режиссера? (В 2021 году Подгородинский поставил первый спектакль в Малом театре) 

Труднее, но тем интереснее ремесло режиссера. 

Самая важная на данный момент сыгранная роль? 

Роль Чацкого в “Горе от ума”. 

Кого вы мечтаете сыграть?

Хочу играть чеховские роли, пока их было у меня не так много – Тузенбах в “Трех сестрах” и Ломов в спектакле “Свадьба, свадьба, свадьба!”. 

Кто вас вдохновляет? 

Вдохновляют талантливые и добрые люди. 

Что для Вас значит звание народного артиста? (Подгородинский был удостоен этого звания в апреле 2022 года)

Я благодарен за любое проявление внимания к моей работе, но это одновременно и ответственность. 

Почему нужно ходить в театр?

Зритель – соучастник спектакля, момент сотворчества зрителей и артистов – это прекрасно. 


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