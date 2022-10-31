Глеб Подгородинский: 10 коротких вопросов
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Глеб, недавно в Малом состоялась первая премьера нового сезона “Женитьбы Фигаро”, где вы сыграли главную роль – что запомнилось больше всего в процессе подготовки?
Пьеса, несмотря на лёгкость, игривость и затейливость, оказалось очень непростой. При подготовке мы немало поломали голову, чтобы найти нужный тон и жанр.
Какой он, ваш Фигаро?
Разный – сложный, любящий, и в нем очень много от меня самого.
Почему стоит посмотреть этот спектакль?
Совершенно потрясающий актерский состав. Я обожаю своих партнеров: играть с ними – счастье. И пьеса настолько актуальна, будто написана сегодня.
Чем еще примечателен новый сезон в Малом?
Время покажет, сезон идет. Мне, как режиссеру спектакля “Месяц в деревне”, предстоит сделать два больших ввода артистов – на роль Натальи Петровны и Шпигельского.
Чье ремесло интереснее – актера или режиссера? (В 2021 году Подгородинский поставил первый спектакль в Малом театре)
Труднее, но тем интереснее ремесло режиссера.
Самая важная на данный момент сыгранная роль?
Роль Чацкого в “Горе от ума”.
Кого вы мечтаете сыграть?
Хочу играть чеховские роли, пока их было у меня не так много – Тузенбах в “Трех сестрах” и Ломов в спектакле “Свадьба, свадьба, свадьба!”.
Кто вас вдохновляет?
Вдохновляют талантливые и добрые люди.
Что для Вас значит звание народного артиста? (Подгородинский был удостоен этого звания в апреле 2022 года)
Я благодарен за любое проявление внимания к моей работе, но это одновременно и ответственность.
Почему нужно ходить в театр?
Зритель – соучастник спектакля, момент сотворчества зрителей и артистов – это прекрасно.
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