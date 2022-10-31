Глеб Подгородинский: 10 коротких вопросов

Глеб, недавно в Малом состоялась первая премьера нового сезона “Женитьбы Фигаро”, где вы сыграли главную роль – что запомнилось больше всего в процессе подготовки?

Пьеса, несмотря на лёгкость, игривость и затейливость, оказалось очень непростой. При подготовке мы немало поломали голову, чтобы найти нужный тон и жанр.

Какой он, ваш Фигаро?

Разный – сложный, любящий, и в нем очень много от меня самого.

Почему стоит посмотреть этот спектакль?

Совершенно потрясающий актерский состав. Я обожаю своих партнеров: играть с ними – счастье. И пьеса настолько актуальна, будто написана сегодня.

Чем еще примечателен новый сезон в Малом?

Время покажет, сезон идет. Мне, как режиссеру спектакля “Месяц в деревне”, предстоит сделать два больших ввода артистов – на роль Натальи Петровны и Шпигельского.

Чье ремесло интереснее – актера или режиссера? (В 2021 году Подгородинский поставил первый спектакль в Малом театре)

Труднее, но тем интереснее ремесло режиссера.

Самая важная на данный момент сыгранная роль?

Роль Чацкого в “Горе от ума”.

Кого вы мечтаете сыграть?

Хочу играть чеховские роли, пока их было у меня не так много – Тузенбах в “Трех сестрах” и Ломов в спектакле “Свадьба, свадьба, свадьба!”.

Кто вас вдохновляет?

Вдохновляют талантливые и добрые люди.

Что для Вас значит звание народного артиста? (Подгородинский был удостоен этого звания в апреле 2022 года)

Я благодарен за любое проявление внимания к моей работе, но это одновременно и ответственность.

Почему нужно ходить в театр?

Зритель – соучастник спектакля, момент сотворчества зрителей и артистов – это прекрасно.