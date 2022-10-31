 

Депутат пожаловался, что британские власти держат его семью в заложниках и не дают отправиться на спецоперацию

31.10.2022, 15:33, Разное
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Депутат Госдумы Святослав Гуревич заявил, что с радостью бы отправился на спецоперацию на Украине в качестве добровольца, если бы британские власти не держали в заложниках его семью.

Война в УкраинеПо словам народного избранника, его детей удерживают в частной школе под Лондоном, а супруга вынужденно живёт в Кембридже. кроме того, парламентарий пожаловался на потерявших человеческий облик британцев на своей странице в Facebook.

– Представляете, что британцы сделают с моими сыновьями, если я туда поеду? Они их и отчислить могут, а учиться осталось всего два года. Знаете, сколько за это денег уже уплочено? А жена? У неё на днях был человек из MI6, интересовался её коллекцией французских туфель. Эти туфли для неё – вся жизнь, некоторые мы частными самолётами из Дубая и нью-йоркских аукционных домов возили. Что, если их отнимут? Эти люди бесчеловечны, они на всё пойдут, лишь бы не дать мне защитить Родину, – рассказал Гуревич.

Ранее в Госдуме прошли дебаты на тему «День в парламенте – за два на фронте». Народные избранники в целом сошлись во мнении, что их ответственность перед народом слишком велика, чтобы покинуть Госдуму и безответственно отправиться участвовать в спецоперации на Украине. К тому же, в кулуарах многие из них признаются, что находятся в том же положении, что и Гуревич, а то и в более сложном. На многих из них оказывают давление не только власти Великобритании, но и Мальты, княжества Монако, Люксембурга, США и Мальдивских островов.

Рассматривается вопрос о создании Фонда материальной поддержки депутатов, которые столкнутся с арестами и конфискацией имущества в случае отправки на фронт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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