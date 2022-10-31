С лампасами, принтом, сборкой: трендовые тенденции сапог на зимний сезон – 2022-2023

Сапоги в этом сезоне вполне могут становиться акцентной вещью в любом луке. Инвестируйте в приобретение обуви, которая преобразит ваши привычные повседневные луки, и вы точно не пожалеете. Рассматриваем трендовые сапоги и выбираем лучший вариант.

Ковбойские

Такая обувь уже произвела фурор в начале осени. Сейчас интерес к ковбойским сапогам только подогревается, тем более что такие изделия представлены в коллекциях именитых дизайнеров.

Ковбойские сапоги — это те, которые имеют невысокий каблук (можно даже скошенный) и острый носок. Они отличаются удобством и универсальностью, поскольку интегрируются в любой образ. Очень эффектно смотрятся с короткими платьями.

Ботфорты

Если вам нравятся женственные и соблазнительные образы, тогда вспомните о старых добрых ботфортах. Это сапоги, которые облегают ноги (как вторая кожа), высотой выше колена. Чаще всего из делают из замши. Такая обувь красиво смотрится с короткими юбками и платьями, а также шортами. Чтобы образ не получился слишком провокационным, подберите объемный верх без декольте. Например, это может быть свитер оверсайз.

Резиновые сапоги

Раньше резиновые сапоги надевали разве что на рыбалку, а теперь в них можно и нужно ходить в городе. Такая обувь может быть любой высоты: как до середины икры, так и до колена и даже выше колена. Цвет — на ваше усмотрение. Лучше всего, чтобы резиновые сапоги были однотонными, без рисунка, но разрешается изображение в виде логотипа известного бренда.

С принтом

В этом году входят в моду сапоги с анималистичным принтом. Хит текущего сезона — это обувь с рисунком «под змею». Такие сапоги можно сочетать с одеждой с таким же принтом либо с однотонными вещами на ваше усмотрение. Это прекрасный вариант для свиданий или для посещения торжественных мероприятий. А вот в офисно-деловые луки такую обувь лучше не интегрировать, поскольку у нее достаточно специфическая расцветка, которая не соответствует дресс-коду в большинстве организаций.

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С широким голенищем и сборкой

Если вам нравятся непринужденные и более неформальные образы, тогда обратите внимание на сапоги со сборкой и с широким голенищем. «Гармошка» из складок в районе щиколотки — отличительная особенность такой обуви.

Отдавайте предпочтение таким сапогам на невысоком, но широком и устойчивом каблуке. Лучше всего сочетать подобную обувь с юбками и платьями. Получается красивый контраст между женственностью и изысканностью и неформальностью и непринужденностью.

С лампасами

Многие модельеры представили в своих коллекциях обувь с лампасами. Полоска может располагаться в любой части обуви: сзади или сбоку. Она может быть одного цвета или двухцветная. Суть заключается в том, чтобы полоска хорошо выделялась и была заметна и различима.

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Обувь такой расцветки в любом случае станет в вашем образе акцентной. Вот почему ее лучше всего сочетать с одеждой нейтральных оттенков.

Двухцветные

Если вы думаете о создании эффектного лука для того или иного торжественного или светского мероприятия, тогда присмотритесь поближе к двухцветным сапогам. Чем оригинальнее будет рисунок, тем лучше. Например, очень стильно смотрится расцветка, имитирующая туфли на перепонке в районе щиколотки. Издалека такая обувь смотрится еще более эффектно из-за оптической иллюзии.

На танкетке

Обувь на танкетке имеет право на существование. Но для того, чтобы получился стильный образ, танкетка не должна быть скрытой и замаскированной (как в сникерсах). Пускай она выделяется по цвету.

Обязательно ищите изделие какого-нибудь необычного кроя, чтобы лук не получился старомодным. Например, это могут быть сапоги с широким голенищем и с замками (для красоты) или с другой интересной фурнитурой.