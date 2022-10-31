 

Журналисты записали видео с “расстрелянным за дезертирство” бойцом ЧВК “Вагнер”

31.10.2022, 15:00, Разное
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По их данным, Сербезова насильно забрали на фронт из исправительной колонии Саратова в прошлом месяце. После этого он не выходил на связь с женой. А недавно она начала получать странные сообщения, где говорилось о том, что ее муж якобы был расстрелян за дезертирство. Правда никаких подробностей или доказательств те, кто писал их, не приводили.

Корреспонденты ФАН опубликовали видео с фронта, на котором Сербезов передает привет своей жене и призывает не верить фейкам:

“Зайка, привет! Это я, Сербезов Сергей Михайлович, муж твой. Детям привет передавай. Все нормально, все хорошо. Слухам никаким не верь, прислушивайся к тому, что я тебе говорил. Только после того, как меня увидишь, со мной поговорив, можешь делать какие-то выводы. Появилась возможность – я приехал. Я буду защищать и так дальше. Как мы с тобой говорили – все будет хорошо. Не переживай, не верь никому, пока меня не услышишь. Всем привет передавай, кто меня знает”.

Ранее в СМИ сообщалось, что добровольцев из заключенных для участия в СВО набирают в ЧВК “Вагнер”. Им гарантируют помилование после завершения контракта сроком на полгода.


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