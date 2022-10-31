“Человек мертв”: Проклова попала в страшное ДТП с ребенком в центре Москвы

В последнее время звезды отечественного шоу-бизнеса частенько попадают в ДТП. Напомним, что недавно актриса сериалов Анна Большова сбила женщину, которая в итоге скончалась. Ну, а для кого-то из знаменитостей аварии заканчиваются не так трагично, а также избегают огласки. На днях Елена Проклова шокировала откровением о дорожном инциденте – страшном, потому что в нем участвовал ребенок.

В шоу “Звезды сошлись” как раз обсуждалась тема звездных ДТП. Так вот, однажды прославленная артистка передвигалась на машине по столице вместе с водителем. Автомобиль подъезжал к светофору на пересечении Садового кольца и Цветного бульвара, и в этот момент звезда почувствовала удар – в машину врезался мальчик на самокате.

Елена Проклова выглянула в окно и увидела, как ребенок упал. Однако, не успела она опомниться, как мальчик встал, схватил свой самокат и убежал – видимо из-за шокового состояния.

Несмотря на то, что авария оказалась без серьезных последствий, звезда до сих пор с ужасом ее вспоминает. Более того, время от времени этот мальчик приходит к ней во сне. Так что, актриса задается вопросом – как себя чувствуют участники смертельных ДТП?

“А если человек мертв? Я не представляю, что они сейчас переживают!” – отметила Елена Проклова.