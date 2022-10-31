 

В Великобритании уже начали чеканить монеты с изображением короля Карла III

31.10.2022, 14:55, Разное
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В Великобритании начали производство первых монет с изображением короля Карла III. Как передаёт NTD, памятные монеты номиналом в 50 пенсов, на которые также поместили гербы и геральдические эмблемы Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, выйдут в обращение в декабре.

В Великобритании начали производство первых монет с изображением короля Карла III. Это памятные 50 пенсов, на которые также поместили гербы и геральдические эмблемы Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Монеты выйдут в обращение в декабре.

РЕБЕККА МОРГАН, представительница Монетного двора: Сейчас мы чеканим монету номиналом в 50 пенсов с изображением короля Карла III на аверсе, а на реверсе памятное изображение в честь королевы Елизаветы II. Действительно трогательный дизайн. Он повторяет её корону, которой её короновали 70 лет назад в 1953-м.

Изображение создал британский скульптор Мартин Дженнингс. Портрет Чарльза обращён лицом в противоположную сторону от портрета его матери.

Такая традиция существует со времени восстановления монархии в 1660 году после 11 лет республиканского правления.

Чарльз лично одобрил официальный портрет, на котором он изображён лицом влево. Вокруг можно прочитать надпись на латинском «Король Карл III, милостью Божьей, защитник веры».

МАРТИН ДЖЕННИНГС, создатель монеты: Это останется неизменным многие годы, пока монеты будут использовать. В изображении должно быть достоинство и серьёзность, но также и тепло. В конце концов, это портрет человека. Это король, но он также и человек.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет пребывания на престоле. В обращении находится около 27 миллиардов монет с её изображением. Они останутся законным платёжным средством, но со временем их постепенно выведут из обращения.

Дата выхода в эфир 28 октября 2022 года.


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