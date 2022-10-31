 

Бритни Спирс и Мадонна, подвиньтесь: Хайди Клум снялась обнаженной для своего блога

31.10.2022, 14:42, Разное
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Неофициальная королева Хэллоуина в Голливуде, супермодель Хайди Клум, пока что не готова делиться своим костюмом в этом году. Пока что 49-летняя манекенщица “прогревает” аудиторию очень жарким снимком – в своем блоге, на который подписаны 10 миллионов человек, звезда опубликовала селфи, на котором она абсолютно обнажена. 

Подготовка к Хэллоуину, шаг первый! – написала она, добавив эмоджи в виде чертика.

Пока что ясно одно – перед тем, как облачиться в костюм, Хайди нанесла автозагар на все тело. Об этом говорит тег бьюти-мастера и основателя бренда средств для автозагара. Что ж, ждем.

Напомним, что вот уже четыре года модель состоит в отношениях с Томом Каулитцем. О романе заговорили в 2018-м, когда влюбленных заметили целующимися за кулисами телепередачи NBC. Позднее в том же году они обнародовали свой роман и объявили о помолвке. 3 августа 2019-го они сыграли свадьбу на итальянском острове Капри, где также провели и медовый месяц.

До этого у Хайди было два брака. С 1997 по 2002 год модель была замужем за стилистом Риком Пипино. Позже Хайди начала встречаться с бизнесменом Флавио Бриаторе, от которого в 2004 году родила дочь по имени Лени. Пара рассталась еще до рождения ребенка, и в том же году модель встретила певца Сила, за которого вышла замуж в 2005-м. Супруги развелись в 2012 году. У Сила и Клум трое общих детей. Позже Хайди состояла еще в нескольких отношениях, в том числе со своим телохранителем Мартином Кирстеном и искусствоведом Вито Шнабелем.

Недавно Хайди вместе с дочкой Лени снялась в рекламе бельевого бренда Intimissimi.


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