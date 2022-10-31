Хлоя Севиньи, Палома Эльсессер и Джордан Барретт снялись в новогодней кампании H&M

Пока все везде обсуждают наряды звезд на Хэллоуин, модная индустрия уже перевернула календарь и начала подготовку к Рождеству и Новому году. Одними из первых свой предпраздничный кампейн представил масс-саркет H&M.

Бренд решил не отказываться от классических пайеток и сделал их во всевозможных размерах и расцветках. Не обошлось без влияния главного тренда 2022 года – барбикора: в линейке есть сразу несколько моделей платьев и костюмов розового цвета от нежно-конфетного до глубокой фуксии.

В фотосессии и съемке динамичного рекламного ролика приняли участие актриса Хлоя Севиньи, модели Палома Эльсессер, Джилл Кортлев, Адут Акеч, Мика Арганараз и Мона Тугаард, а также Джордан Барретт.