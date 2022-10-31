Как женщине стать собой настоящей и войти в свой Поток. 8 действий, которые приводят к уверенности, успеху и развивают женственность

Может показаться, что учить женщину быть женщиной – это все равно, что учить птицу быть птицей или рыбу – рыбой. Но в мире людей все намного сложнее. Бешеный ритм и жесткие условия жизни заставляют дам забывать о своей сущности. Чтобы стать настоящей и войти в свой Поток, нужно взять на вооружение 8 рекомендаций психологов.

Осознайте и примите свою природу

Начать трансформацию нужно с вопроса “Кто я?”. Если вы отвечаете “Я – жена”, “Я – мама”, “Я – дочь”, “Я профессионал” или что-то в этом роде, это неправильный ответ. Единственно верный вариант – “Я – женщина”. Да, все остальные роли очень важны. Но нужно понимать, что первично, с чего все начинается, и делать упор именно на это.

В обществе любят говорить о том, что быть женщиной тяжело (как физически, так и морально), и это закладывает неправильные установки. Дамы перестают любить свою природу и начинают идти против нее. Если вы замечаете за собой нечто подобное, скажите “Стоп!”. Быть женщиной – это повод для гордости. Принадлежность к этому гендеру дает массу преимуществ. Поэтому вы должны не просто принять, а полюбить свою природу, перестать с ней бороться.

Найдите комфортный темп жизни

Современная жизнь вынуждает смешить и суетиться, но это полностью противоречит женской природе. Женственный стиль жизни неторопливый, гармоничный, размеренный. Именно это максимально соответствует биоритмам и дарит максимальный комфорт. Так что, не перегружайте себя работой, не берите на себя больше, чем можете осилить. В конце концов, не забывайте, что вы – не ломовая лошадь, и часть домашних дел можете переложить на плечи членов семьи.

Полюбите свое тело

Современным женщинам приходится непросто, ведь к их внешности выдвигаются очень жесткие требования. Их постоянно заставляют сидеть на диетах, изнурять себя тренировками в спортзале. Может показаться, что это забота о себе, но, на самом деле, любые жесткие меры идут во вред. Ведь по сути, пытаясь вместить себя в одежду размера XS, женщина борется со своей природой.

Никто не говорит, что не нужно следить за питанием и заниматься спортом. Но это должно быть в удовольствие, исключительно в рамках заботы о себе. В то же время вы должны любить свое тело, свое отражение в зеркале со всеми его достоинствами и недостатками. Не сравнивайте себя с однотипными красотками с глянцевых журналов. Лучше посмотрите на картины Рубенса – вот настоящая женская красота без навязанных маркетинговых образов.

Живите так, как хочется

Общество то и дело придумывает для женщин какие-то правила и стандарты. Выйти замуж до 25, родить до 30 и так далее и тому подобное. А еще нужно освоить престижную профессию, научиться вкусно готовить, рукодельничать и так далее. В итоге жизнь превращается в какую-то странную гонку и попытку подогнать себя под навязанные обществом рамки.

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Запомните раз и навсегда – вы никому ничего не должны, кроме самой себя. Ну и, разве что, самых родных и близких людей. В остальном вы можете жить так, как считаете нужным. Хотите – выходите замуж, не хотите – выбираете свободу. Хотите – рожаете 10 детей, не хотите – не рожаете. Профессия, увлечения, образ жизни – это также личный выбор, который никого не касается. А если кто-то будет ворчать и критиковать, не переживайте. Просто человек завидует, что у него нет смелости жить так, как он хочет.

Полюбите свой возраст

В обществе существует масса возмутительных стереотипов, связанных с возрастом. Почему-то какой-то пограничной точкой выбрали 30 лет. И если у мужчины с этого момента начинается расцвет, то женщинам почему-то приписывают увядание. А если дама к этому возрасту еще не успела обзавестись семьей и детьми, на ней и вовсе ставят крест. Кто-то сочувствует, кто-то осуждает, а кто-то и вовсе смеется.

Выбросьте из головы все глупые стереотипы и запомните, что возраст – это не цифра в паспорте, а состояние души. Женщина прекрасна и в 20, и в 30, и в 40, и даже в 100 лет. Главное – это любить себя, свои прожитые годы, приобретенный жизненный опыт. Важно, чтобы вы жили и выглядели так, как того просит ваша душа. Если зрелая женщина хочет следовать молодежной моде – пожалуйста. И пусть лопнут от зависти те, у кого не хватает смелости для этого.

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Радуйте и балуйте себя

Любить сюрпризы и подарки – это женская сущность. Когда вы постоянно отказываете себе в каких-то удовольствиях, это плохо сказывается на самочувствии. Сначала женщина просто расстраивается и испытывает неудовлетворенность. А потом она и вовсе перестает о чем-то мечтать, чего-то хотеть, и ее жизнь становится более серой и скучной.

Начните баловать себя прямо сейчас. Старайтесь каждый день делать себе приятное в силу своих материальных возможностей. Купите обновку или что-то из косметики, сходите в салон, зайдите в кофейню и так далее. Эти небольшие радости помогут восстановить женскую энергию и заставят чувствовать себя лучше.

Пересмотрите гардероб

Не стоит недооценивать важность одежды в вопросах психологического здоровья и даже физического самочувствия. Если проанализировать современную моду, то вы заметите, что как будто стирается граница между женщинами и мужчинами. Джинсы, кроссовки, бесформенные футболки и рубашки, приглушенные цвета. Трудно чувствовать себя хрупкой изящной девочкой, когда одета, как дворовый хулиган.

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Быть женщиной – значит, носить летящие юбки, кофточки с рюшами и кокетливые платья. Быть женщиной – щеголять в изящных туфлях на каблуке и хвастаться элегантной сумочкой. Быть женщиной – носить яркую красочную одежду. Попробуйте одеться именно так. Возможно, с непривычки вы почувствуете себя некомфортно. Но через некоторое время вы почувствуете прилив энергии и поймете, что это именно то, чего вам так не хватало.

Практикуйте медитацию

Для любого человека иногда очень важно оставаться наедине с собой, чтобы осмыслить происходящее, разобраться с чувствами или вообще просто отдохнуть от бесконечного мыслительного процесса. Женщине жизненно необходима медитация. Причем речь не идет о каких-то сложных йоговских техниках. Это просто расслабление любым удобным вам способом. Для кого-то это прослушивание любимой музыки, для кого-то – гладить любимого кота, а для кого-то – танцевать. В идеале нужно уделять медитации по полчаса ежедневно. Но даже если вы сможете делать это раз в неделю – уже неплохо.