Как создавать элегантные луки с легинсами в любом, даже спортивном стиле: модные фишки и примеры

В этом сезоне в моде будут удобные леггинсы, которые можно сочетать с разными видами одежды. Первым секретом является то, что эти брюки являются легкими, поэтому будет правильным решением выбрать свободный и длинный верх. Как правильно создавать конкретные луки, вы сможете узнать из нижеописанных рекомендаций.

С каблуками

Сочетайте леггинсы с каблуками, и ваш лук сразу превратиться в нарядный. Преимуществом является и то, что визуально вы будете выглядеть стройнее и выше. Оригинальный блейзер идеально подойдет к такому наряду.

С балетками

Если вы не любите обувь на высоком каблуке, отдайте предпочтение балеткам. Соедините легинсы, удлиненную рубашку и блейзер, образ получится целостным и элегантным.

С высокими сапогами

Очень стильный и привлекательный лук, который поможет вам подчеркнуть свой вкус и стремление следовать веяниям моды. Сочетайте леггинсы с свитером оверсайз или свободным блейзером, это поможет вам выглядеть просто восхитительно.

С прозрачным верхом

Черные леггинсы вместо с прозрачным (кружевным или сеткой) платьем буду смотреться очень привлекательно и нарядно. Декоративные золотистые или серебристые украшения, а также стразы на предметах одежды сделают ваш лук просто восхитительным, вы можете отправляться в нем на торжественное мероприятие.

Монохром

Монохромные наряды продолжают оставаться в тренде, поэтому вы можете выбрать цвет, который вам больше всего нравится. Классическим вариантом является черный лук, его преимуществом является то, что он может быть использован в качестве повседневного и нарядного.

С рубашкой или свитером оверсайз

Выберите рубашку, которая вам больше всего импонирует и является модной в этом сезоне. Речь идет о теплой удлиненной рубашке в полоску или клетку (можно использовать другие принты). Или отдайте предпочтение свитеру большого размера (как вариант, с подплечиниками).

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С полосатым свитером и лоферами

Если вы соберете все три предмета одежды вместе, получите очень стильный и эффектный образ. Свитер с горизонтальной полоской, оригинальные туфли-лоферы и леггинсы – это очень правильное и красивое сочетание, поэтому наряд можно использовать как в качестве повседневного, так и в качестве нарядного.

С ботильонами и пальто мужского кроя

Очень стильный образ для осени, который является универсальным. Его могут использовать представительницы прекрасного пола разных возрастов, что является несомненным плюсом.

В спортивном стиле

Очень органично леггинсы вписываются в спортивный стиль. Наденьте их со спортивной курткой или плащом, а также с кедами или кроссовками, образ сразу станет оригинальным и даже несколько креативным, поскольку сейчас в тренд не только сочетание вещей одного стиля, но и соединение нескольких направлений в одно целое.

Советы

Чтобы леггинсы смотрелись максимально органично, сочетайте их с такими предметами гардероба, как пиджаки, рубашки оверсайз, вязаные свитера, тренчи или пальто прямого кроя. Как уже было сказано, свободный верх помогает балансировать верх и низ, учитывайте это при выборе комплектов. Стоит также позаботиться об аксессуарах, поскольку они помогают создать целостный образ.