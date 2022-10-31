 

“До свидания!”: Проскурякова удрала вон от притащившего в дом новую женщину Николаева

31.10.2022, 13:35, Разное
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Жизнь в семье прославленного артиста бьет ключом. Супруги умудряются вести домашний быт, работать и встречаться с друзьями. Так, недавно у знаменитого усача вышел цикл собственных пьес “Пятнадцать мелодий для фортепиано”, по этому поводу он закатил праздник. На вечере Игоря Николаева были старые знакомые, при этом он привел в дом новую женщину – пианистку Екатерину Мечетину.

Праздник в честь новой работы артиста остался позади, а супруги вновь окунулись в полную забот жизнь. Не секрет, что очень часто они проводят время вдали друг от друга, ведь каждый занимается своими проектами. Юлия Проскурякова, например, вчера в очередной раз удрала вон от своего благоверного.

Где именно провела день жена Игоря Николаева не ясно, хотя по ролику, опубликованному на ее странице в личном блоге, кажется, что она была где-то в центре Москвы. Включила камеру, певица, кстати, неслучайно. Как и другие москвичи, в кромешной темноте она насладилась выпавшим снегом.

Молодая артистка сняла на видео подающие хлопья и заснеженную землю, а также наложила на ролик песню Аллы Пугачевой “Белый снег”.

“Капельку жаль прошлогоднюю печаль. До свидания, февраль!” – грустно провопила Примадонна на странице жены Игоря Николаева.


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