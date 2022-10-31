 

Илон Маск передал ФБР список пользователей Twitter, писавших расовые оскорбления

31.10.2022, 13:33, Разное
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Федеральное бюро расследований США подтвердило получение от Илона Маска списка из 26 млн имён американцев, писавших в соцсети Twitter расовые оскорбления после смены собственника компании.

Миллиардер заявил, что не допустит использования «языка ненависти» на своей платформе.

Радикально настроенные американцы с восторгом восприняли новость о приобретении контрольного пакета акций Twitter Илоном Маском. Вскоре после появления сообщений о смене руководства компании соцсеть заполнили твиты со «словом на букву Н» (оскорбительное название афроамериканцев – прим. ред.), с сообщениями в поддержку России, с утверждениями «White Lives Matter» и другими уголовно наказуемыми в США посланиями.

В настоящее время полный архив подобных реплик с указанием личных данных пользователей находится в руках правоохранителей.

– Свобода слова не означает беззаконие и вседозволенность, – прокомментировал ситуацию Илон Маск. – То, что я стал владельцем этой богадельни, не значит, что в ней можно высказываться против ущемлённых групп населения. Языку ненависти в Twitter не место. А федеральный бюджет вскоре пополнится деньгами оштрафованных глупцов, поверивших, будто смена руководителя может повлиять на цензурную политику такой крупной компании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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