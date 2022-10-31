Бехати Принслу поделилась беременным селфи к Хэллоуину без Адама Левина в кадре

Будущие мамы тоже празднуют Хэллоуин. Накануне 34-летняя супермодель, “ангел” Victoria’s Secret и супруга фронтмена Maroon 5 Адама Левина Бехати Принслу опубликовала в своем блоге селфи в готическом наряде ко Дню Всех Святых, а заодно продемонстрировала заметно подросший живот.

Для хэллоуинской вечеринки модель выбрала черную рубашку Aritzia и обтягивающие спортивные брюки Beyond Yoga. Образ Принслу дополнила дерзким макияжем, слегка растрепанной укладкой и ожерельем с инопланетным кулоном.

Пару недель назад Бехати Принслу также делилась новым “беременным” фото. О третьей беременности модели стало известно в середине сентября.

Отметим, что буквально тогда же на связь с прессой вышли сразу несколько девушек, которые заявили о флирте с Левиным на просторах сети. Сначала о романтической связи с музыкантом заявила инфлюенсер Самнер Стро, затем модель Элисон Роуз, комикесса Марика и фитнес-тренер Эшли Расселл, а позже к ним присоединилась преподаватель Левина по йоге Аланна Забель. Отметим, что в начале октября Бехати появилась на концерте Maroon 5 и отдыхала за кулисами вместе с мужем и другими участниками группы. Поэтому об окончательном разладе в их паре говорить рано.

Адам Левин и Бехати Принслу вместе уже более десяти лет. Они познакомились в 2012-м в социальных сетях. 19 июля 2014 года влюбленные связали себя узами брака. У пары двое общих детей – 5-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс.