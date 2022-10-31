Катя IOWA впервые станет мамой

В этом году группа IOWA отмечает 10-летие, а ее вокалистка Екатерина Иванчикова и гитарист Леонид Терещенко — 15-летие отношений. В этом же году певица рассекретила еще одно счастливое событие: они с мужем впервые станут родителями. Катя стала героиней обложки нового ноябрьского номера HELLO!, рассказав о том, как готовилась стать мамой, как узнала об интересном положении и как относится к партнерским родам.

Перед беременностью я проходила различные практики — даосские, энергопение. Это как йога, только для женщин, работа с диафрагмой, возможность познать свой организм. В книге Джулии Кэмерон “Право писать” увидела фразу — “тело мудрее, чем наш мозг”. И на протяжении последних трех лет убеждалась в этом. Работала с телесно-ориентированными психотерапевтами, кинезиологами, — рассказала Катя.

На Кате: свитер, Mango, цена в Familia — 1299 руб., в других магазинах — 1799 руб.; юбка, Mango, цена в Familia — 519 руб., в других магазинах — 1689 руб.

Большое интервью с певицей о беременности, творчестве и любви, а также концептуальная фотосессия — в новом номере HELLO!. В продаже — с ноября.

Стиль: Виктория Старцева

Макияж: Екатерина Пономарева

Прически: татьяна Преображенская

Продюсер: Ольга Закатова

Ассистент фотографа: Алексей Бутьков

Ассистент стилиста: Ирина Морозова

Ассистент стилиста по волосам: Ася Пересвет

Ассистент продюсера: Елизавета Кондакова