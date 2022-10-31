 

Катя IOWA впервые станет мамой

31.10.2022, 13:15, Разное
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В этом году группа IOWA отмечает 10-летие, а ее вокалистка Екатерина Иванчикова и гитарист Леонид Терещенко — 15-летие отношений. В этом же году певица рассекретила еще одно счастливое событие: они с мужем впервые станут родителями. Катя стала героиней обложки нового ноябрьского номера HELLO!, рассказав о том, как готовилась стать мамой, как узнала об интересном положении и как относится к партнерским родам.

Перед беременностью я проходила различные практики — даосские, энергопение. Это как йога, только для женщин, работа с диафрагмой, возможность познать свой организм. В книге Джулии Кэмерон “Право писать” увидела фразу — “тело мудрее, чем наш мозг”. И на протяжении последних трех лет убеждалась в этом. Работала с телесно-ориентированными психотерапевтами, кинезиологами, — рассказала Катя. 

На Кате: свитер, Mango, цена в Familia — 1299 руб., в других магазинах — 1799 руб.; юбка, Mango, цена в Familia — 519 руб., в других магазинах — 1689 руб.

Большое интервью с певицей о беременности, творчестве и любви, а также концептуальная фотосессия — в новом номере HELLO!. В продаже — с ноября. 

Стиль: Виктория Старцева
Макияж: Екатерина Пономарева
Прически: татьяна Преображенская
Продюсер: Ольга Закатова
Ассистент фотографа: Алексей Бутьков
Ассистент стилиста: Ирина Морозова
Ассистент стилиста по волосам: Ася Пересвет
Ассистент продюсера: Елизавета Кондакова


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