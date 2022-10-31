 

Учимся подбирать сапоги под легинсы: модные правила на осень-зиму – 2022-2023

31.10.2022, 12:25, Разное
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Облегающие штаны и высокие сапоги — достаточно классическое сочетание. Но как сделать так, чтобы при наличии такой комбинации лук не получился старомодным? Возьмите на вооружение идеи, какую обувь с какими легинсами лучше всего сочетать.

Сапоги с металлическим носком и черные легинсы

Если вам импонирует классика, тогда остановите выбор на наряде из черных сапог с металлическим носком, черных легинсов и рубашке на пуговицах. Чтобы не было холодно, можете под них надеть кофту с длинным рукавом. В итоге у вас получится элегантный и современный образ, который можно включить в повседневный или в офисно-деловой стиль.

Бархатные или замшевые сапоги с джеггинсами

Для создания лука в стиле кэжуал сочетайте синие джеггинсы и замшевые или бархатные сапоги песочного либо коричневого цвета. Такие оттенки прекрасно смотрятся вместе. В качестве верха подойдет вязаный светлый свитер. Дополните лук сумочкой. В таком наряде можно смело отправляться на шопинг или на встречу с подругами в караоке-баре.

Кожаные штаны и кожаные сапоги

Создать тотал-лук можно с помощью одежды и обуви из кожи. Кожаные сапоги плюс сапоги и кофта из такого же материала — и красивый стильный комплект готов. Вы можете остановить выбор на вещах черного цвета, а можете немного поэкспериментировать с оттенками.

Осень вовсе не означает, что комплекты должны быть нейтральных базовых цветов. Учтите, что актуальными являются изделия из цветной кожи, что дает возможность создавать яркие жизнеутверждающие образы.

Резиновые сапоги и легинсы

В этом сезоне в моду уверенно входят резиновые сапоги. Теперь такую обувь нужно интегрировать в повседневный и в офисно-деловой стиль. Цветовая гамма является самой разнообразной, поэтому вы можете остановить выбор и на темных, и на светлых и ярких оттенках.

Обратите внимание на резиновые сапоги с логотипом или названием того или иного известного бренда – такой рисунок в моде. Что касается легинсов, то их необязательно сочетать по цвету с резиновыми сапогами. Если хотите привлечь внимание к обуви, тогда надевайте штаны темного оттенка. Дополните стильный образ сумочкой.

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Казаки и черные легинсы

Казаки — это сапоги с заостренными носками и скошенным небольшим каблуком. Они очень удобные в носке, гармонично интегрируются как в повседневный, так и в офисно-деловой стиль. Их можно сочетать с черными легинсами.

Уместными буду также и джеггинсы. Это те же легинсы, но по дизайну напоминающие джинсы. Если штаны синие или голубые, то они лучше всего сочетаются с обувью коричневых оттенков.

Обратите внимание на сапоги-казаки с отворотами. Такая обувь смотрится стильно и современно.

Высокие сапоги и легинсы

«Жокейские» образы тоже нынче в моде. Чтобы создать такой лук, достаточно сочетать высокие сапоги на низком широком каблуке с легинсами.

В качестве верхней одежды подойдет как пальто, так и куртка. Такой наряд достаточно нейтральный, поэтому подойдет для офиса и для работы.

Если хочется создать образ в повседневном стиле, привнести нотки романтики и женственности, тогда в качестве верха надевайте свитер с расклешенными рукавами.


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