Платье с джинсами или брюками: как вписать в образ модную тенденцию, которая стала еще популярнее этой осенью

В нынешнем сезоне очень модным является сочетание платьев с любыми видами брюк. Также речь идет не только о платьях, но и о туниках, удлиненных рубашках и прочих видах верха, которые покрывают бедра. Расскажем о том, как правильно сочетать верх и низ так, чтобы создать целостный и стильный лук.

Преимущества нового тренда

Осенью на улице не очень жарко, поэтому у вас будет возможность оригинально и стильно утеплиться. Это красиво и даже креативно, вы сможете продемонстрировать не только наличие вкуса, но и желание следовать модным тенденциям. Помимо красоты и утепления преимуществом является универсальность данного стиля, поскольку этот наряд вы можете использовать для повседневной носки, в качестве деловой одежды, а также для торжественного выхода. Многослойность является практичной, ведь вы будете чувствовать себя в такой одежде максимально комфортно.

Использование платья-рубашки

Лучшего сочетания, чем джинсы или другие брюки, а также платье-рубашка не найти. Можно использовать в качестве верха рубашку в клеточку или полоску, однотонную или с любым понравившимся вам принтом. Очень стильно смотрятся асимметричные формы, с бахромой или рваным подолом. Джинсы могут быть обычными, традиционными, брюки-скинни одного тона с верхом, монохромный топ, цветной верх и облегающие брюки универсального, подходящего к любой расцветке цвета.

Правильный цвет

Очень привлекательно смотрятся монохромные луки, где платье и брюки подобраны в одном цвете. Не менее стильно выглядит одежда в одной цветовой гамме, которая различается исключительно в оттенках (традиционно низ темнее, а верх светлее или наоборот, все зависит от вашего вкуса).

Если вы являетесь смелой, активной и креативной представительницей прекрасного пола, которая любит привлекать к себе внимание, выбор контрастных цветов будет самым лучшим вариантом (сочетание белого и черного, кораллового и фиолетового, синего и зеленого). Универсальным и беспроигрышным является соединение классических джинсов без декора с платьями, которые отличаются оригинальными принтами.

Удачное использование

Далеко не все джинсы будут гармонично смотреться в сочетании с платьем, а также не всегда это сочетание окажется уместным. Стоит сказать, что классические черные, белые или темно-синие джинсы подойдут для лилового, фиолетового или пыльного красного верха и будут уместными в качестве повседневного наряда. А вот такие же брюки с сарафаном, платьем или туникой более яркого цвета украсят ваш образ на веселой вечеринке и отлично впишутся в атмосферу ночного клуба.

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Прозрачный верх

Если вы любите экспериментировать, у вас будет замечательная возможность создать очень креативный и привлекательный лук. Например, джинсы-скинни отлично смотрятся с прозрачным платьем, кружевной туникой и надетой под нее однотонной майкой. Не менее привлекательно будет выглядеть наброшенный поверх платья жакет или ваша любимая косуха.

Если хотите создать романтический образ, выберите плотные джинсы, платье-сетку и босоножки на шпильке. Наряд будет легким, нежным и женственным. Шифоновые платья или накидки также выглядят надетыми поверх брюк просто восхитительно, фасон низа можно выбрать произвольно, например обычные прямые брюки смотрятся очень стильно.

Теплый верх

Этой осенью в моде вязаные изделия, поэтому вы можете выбирать как платья, так и длинные свитера из плотного трикотажа. В качестве брюк можно использовать классические джинсы, скинни, сафари, слимы, жокейские, зауженные книзу или укороченные. Если вы предпочитаете платье-халат, нет повода не надеть его с брюками (отличным вариантом будет фасон клеш от колена или классические джинсы).

Оставьте несколько нижних пуговиц на платье-халате расстегнутыми, чтобы продемонстрировать красоту фигуры (ног и бедер).