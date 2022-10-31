Самбурская и Хилькевич дрались на съемках сериала «Универ. Новая общага»

Настасья Самбурская и Анна Хилькевич не ладили на съемках сериала «Универ. Новая общага». Ситуация порой обострялась настолько, что девушки дрались прямо в студии.

Популярный сериал «Универ. Новая общага» демонстрировался на российском канале ТНТ на протяжении семи лет. Закончившийся в конце 2018 года, ситком стал самым длительным за всю историю отечественного телевидения. Картина открыла целое созвездие новых звезд и артистов в новом амплуа. Особенно ярким оказался дуэт Настасьи Самбурской и Анны Хилькевич, которые сыграли двух студенток. При этом, как оказалось, что на съемочной площадке звезды, воплотившие образ Кристины и Маши, не просто ссорились, но и дрались. По сценарию они из-за сноса старого общежития оказываются в одном блоке с двумя парнями и еще одной студенткой, Яной. В сериале разыгрываются настоящие страсти, однако пылали они и вне объектива камеры.

Блондинка Хилькевич и брюнетка Самбурская воплотили на экране соответственно альтруистичную и волевую, острую на язык девушку. При этом по сюжету Маша верна и ревнива, тогда как Кристина после измены в браке ненавидит мужчин. Обе актрисы стремились доказать, кто из них круче и успешнее, а также популярнее у сильного пола. Все попытки режиссера помирить двух селебрити заканчивались фиаско, они постоянно подкалывали друг друга и даже подрались. И спустя пять лет после окончания сериала «Универ. Новая общага» Самбурская и Хилькевич продолжают обмениваться упреками в адрес друг друга в социальных сетях.

Стоит отметить, что 34-летняя Настасья Самбурская не только играет в кино, но и известна, как телеведущая, певица и модель. На ее счету – всевозможные ток-шоу и развлекательные программы. На проекте «Без страховки» она даже повредила ногу при выполнении одного из трюков. Анна Хилькевич почти ровесница своей коллеги, она также снимается в кино и украшала обложки российских версий мужских журналов Playboy и MAXIM.