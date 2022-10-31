 

Самбурская и Хилькевич дрались на съемках сериала «Универ. Новая общага»

31.10.2022, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Настасья Самбурская и Анна Хилькевич не ладили на съемках сериала «Универ. Новая общага». Ситуация порой обострялась настолько, что девушки дрались прямо в студии.

Популярный сериал «Универ. Новая общага» демонстрировался на российском канале ТНТ на протяжении семи лет. Закончившийся в конце 2018 года, ситком стал самым длительным за всю историю отечественного телевидения. Картина открыла целое созвездие новых звезд и артистов в новом амплуа. Особенно ярким оказался дуэт Настасьи Самбурской и Анны Хилькевич, которые сыграли двух студенток. При этом, как оказалось, что на съемочной площадке звезды, воплотившие образ Кристины и Маши, не просто ссорились, но и дрались. По сценарию они из-за сноса старого общежития оказываются в одном блоке с двумя парнями и еще одной студенткой, Яной. В сериале разыгрываются настоящие страсти, однако пылали они и вне объектива камеры.

Блондинка Хилькевич и брюнетка Самбурская воплотили на экране соответственно альтруистичную и волевую, острую на язык девушку. При этом по сюжету Маша верна и ревнива, тогда как Кристина после измены в браке ненавидит мужчин. Обе актрисы стремились доказать, кто из них круче и успешнее, а также популярнее у сильного пола. Все попытки режиссера помирить двух селебрити заканчивались фиаско, они постоянно подкалывали друг друга и даже подрались. И спустя пять лет после окончания сериала «Универ. Новая общага» Самбурская и Хилькевич продолжают обмениваться упреками в адрес друг друга в социальных сетях.

Стоит отметить, что 34-летняя Настасья Самбурская не только играет в кино, но и известна, как телеведущая, певица и модель. На ее счету – всевозможные ток-шоу и развлекательные программы. На проекте «Без страховки» она даже повредила ногу при выполнении одного из трюков. Анна Хилькевич почти ровесница своей коллеги, она также снимается в кино и украшала обложки российских версий мужских журналов Playboy и MAXIM.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04.22 / Мнение: Второй удар по доллару

26.05.21 / Кира Найтли, Елизавета Боярская и не только: 12 актрис, которые сыграли Анну Каренину

22.05.22 / Мини, миди, макси, однотонные, с принтами и модными деталями: самые красивые платья сезона весна-лето – 2022

18.06.22 / По инициативе Владимира Мединского Смольный переименуют в Петербургский Кремль

20.07.22 / Мнение: О постепенном снятии санкций с России… Кремль побеждает?

10.12.21 / Генетический тест: что врачи думают об этом исследовании

17.10.22 / “Мне так его жаль”: осужденная за секс-торговлю Гилейн Максвелл высказалась в поддержку принца Эндрю

22.02.22 / Актер Алек Болдуин отметил талант фигуристки Камилы Валиевой

14.03.21 / Мнение: В родной гавани есть место не только Крыму

03.09.22 / Петербуржцев возмутило возможное подорожание проезда в метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика