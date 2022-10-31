Мнение: О самом быстром поражении России



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Двойной удар был нанесён, однако. И с Севера, и с Юга. Понятно, что ситуация из «плохой» моментально стала «очень плохой». Впрочем, как и всегда в последнее время. Что уже также не удивляет.

Хотя, нет. Вполне удивительной кажется скорость, с которой «всё посыпалось».

Утро субботы началось под звуки взрывов и запах гари на рейде Севастополя. Украинские дроны, плавающие и летающие, атаковали корабли Черноморского флота России в их «родной гавани». По сообщению российского Минобороны, вполне безуспешно: повреждено боновое ограждение и тральщик «Иван Голубец», а все беспилотники полностью уничтожены. Тем не менее, российский ответ на эту вторую за месяц атаку на #Крым оказался моментальным и жёстким. Было объявлено, что РФ приостанавливает участие в «черноморской инициативе», позволявшей экспортировать украинское зерно на мировой рынок. Ну и попутно воскресным утром российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области, откуда, как предполагается, была начата субботняя атака дронов.

Но если последнее событие не вызвало особого внимания, то анонсированный «выход из сделки» с 0 часов 29 октября таки вызвал дежурную волну возмущения в #США и #ЕС. При этом, разумеется, все стрелы полетели именно в Россию, тогда как все заявления МО РФ об использовании «зернового коридора» для организации атаки были единодушно проигнорированы всеми зарубежными спикерами. А от слов о причастности к нападению на Севастополь британских спецслужб на Западе и вовсе отмахнулись: Великобритания назвала это «ложью эпических масштабов», на чём дело было закрыто.

Всё воскресенье из Москвы шли разъяснения. В МИД РФ уточнили, что реализация соглашения приостанавливается на неопределённый срок в связи с действиями украинских вооружённых сил, которыми руководили британские специалисты, из-за чего российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов. В военном же ведомстве отметили, что причиной приостановки является сам факт нападения на корабли ЧФ и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». Наконец, ещё одно обоснование было связано с тем, что часть маршрута дронов проходила как раз по согласованному фарватеру, что является нарушением подписанных соглашений. Вместе с тем аналитики отмечали, что #Россия уже давно ищет повод прекратить сделку, и недавние заявления президента Владимира Путина в связи с ударами по Крымскому мосту это подтверждают. Так что беспрецедентная скорость российской реакции, возможно, была связана с использованием «домашней заготовки».

Впрочем, вся эта решительность России длилась недолго. Уже к вечеру воскресенья пришло сообщение, что делегации Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре согласовали план движения судов по «зерновому коридору» на 31 октября, в том числе 12 судов, идущих из украинских портов и двух прибывающих. Российскую сторону об этом просто «уведомили». Как и о том, что ещё шесть судов в рамках зерновой сделки вышли из украинских портов в воскресенье, 30 октября. В общем, российские заявления были услышаны и забыты, а украинское зерно движется прежним курсом…

Итак, Россию поставили на колени перед фактом. А что она? Некий российский источник в СКЦ сообщил «РИА Новости», что Россию договорённости без её участия «ни к чему не обязывают», но не пояснил, что же это будет означать на практике . В МИД РФ заявили, что российская сторона привлечёт внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии, и в этой связи прорабатываются практические шаги, в том числе созыв экстренного заседания СБ ООН (намечено на 31 октября). Наконец, под вечер воскресенья замглавы МИД Руденко заявил, что «сначала нужно выяснить все обстоятельства, только после этого можно говорить о дальнейших шагах [РФ]», и что «Россия рассчитывает на контакты с Турцией по этой теме в ближайшее время».

На этом — пока всё! Дальнейшей «эскалации» не последовало. Ни морской блокады Украины, ни «карантина» по примеру #США в период Карибского кризиса, 60-летие которого тихо отмечалось на днях, ни чего-либо столь же силового. Может быть, дипломаты ещё раз поговорят об «англосаксах» в ООН со вполне предсказуемым результатом, а Москва и Лондон снова обменяются высылкой дипломатов. Но всё это сродни блиц-поражению: с участием российской стороны или без него, #Украина продолжит экспорт своего зерна, а там и до ответных поставок вооружений морским путём недалеко.

Словом, пропуская удар за ударом, статус даже региональной державы #Россия теряет на глазах. Но, может, оно и к лучшему? Может избавление общественного сознания от химеры «державности» станет первым шагом на пути к его выздоровлению?

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