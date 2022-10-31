 

Частные дома в России подорожали на 20%

31.10.2022, 12:10, Разное
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После временного затишья на рынке частных домов по всей России возобновился рост цен. В июле-сентябре дома подорожали в 77 российских регионах. За квартал цены увеличились в среднем на 6,7%, а с начала года – на 18,8%.

Лидером по годовому росту цен стала Карачаево-Черкессия. Здесь частные дома подорожали на 36,5%, до 6,94 млн рублей.

На треть выросли цены в Магаданской области и республике Тыве, до 5,9 млн и 5,46 млн рублей соответственно.

Более чем на 30% подорожали дома в республиках Алтай (до 4,92 млн), Марий Эл (4,25 млн) и Хакасия (4,22 млн рублей).

В Москве цены на частные дома за год выросли на 3,6% до 21,79 млн рублей. Дома в Санкт-Петербурге подорожали на 6,7%, до 19 млн рублей.

Подмосковье стало одним из немногих российских регионов, где цены за год снизились, правда, незначительно – на 0,5%, до 15,3 млн рублей. Куда более существенное падение цен зафиксировано в Краснодарском крае – на 12,1%, до 10,8 млн рублей. Дома также подешевели в Крыму – на 10,7% с января, до 9,85 млн рублей.

Почему дорожают дома?

Во-первых, сказывается общий рост цен на недвижимость – непрекращающийся тренд последних лет.

Во-вторых, из-за удорожания стройматериалов выросла себестоимость строительства.

Наконец, появление доступной ипотеки в сегменте частных домов привлекло новых покупателей, которые, в первую очередь, раскупили самые доступные предложения. А это подтолкнуло вверх средние цены.


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