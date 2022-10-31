Мнение: “Дву-” или “много-“?

Крайне холодные и отчужденные отношения китайских товарищей к прыгающему и стремящемуся привлечь к себе внимание кремлевскому сидельцу после 20 съезда КПК, по всей видимости, будут только усиливаться.

Си Цзиньпин внятно и совершенно четко произнес словосочетание «двуполярный мир», имея в виду Китай и США. И никакой «многополярщины». Кстати, совершенно разумно: сейчас тренд на упрощение и деградацию. Мировая элита не вытянула сложный распределенный развивающийся мир (во всяком случае на этом историческом отрезке). Управляющий контур оказался гораздо примитивнее управляемого объекта, и поэтому все глобальные проекты, находящиеся сейчас в работе — в первую очередь это давосская «новая нормальность» и китайский «социальный кредит» – это проекты принудительного упрощения социума. Концлагерь — куда уж проще, чем нормальная жизнь.

Поэтому многополярный мир — это когда-нибудь потом. Сейчас — что попроще. Ценности, проверенные временем.

И раз так, то Си Цзиньпин готов договариваться с США о новом мировом порядке. А для этого ему требуется снять ряд озабоченностей. Одна из таких озабоченностей — параноидальное отношение американской управляющей элиты к возможному союзу России и Китая. Ресурсные возможности России и технологическая мощь Китая ее беспокоит, хотя и не так чтобы до дрожи. Но вот амбиции сразу двух игроков создают сложную систему уравнений с многими неизвестными. Строить политику в условиях большого числа неопределенностей удовольствие небольшое.

Поэтому озабоченности элиты США вызывает, скорее, союз между Китаем и Россией. Даже в потенциальном виде — пусть Россия сегодня слаба, но когда Путин и его братва будут удалены от власти (физически или политически), то у России появится шанс на возрождение (при нем, понятно, он нулевой). Союз — это равноправное партнерство, но всегда есть и другие формы отношений: сеньор-вассал, к примеру. Поэтому пока есть вероятность союза между Китаем и Россией, пускай эта вероятность и потенциальная — Штаты вряд ли будут идти навстречу Пекину.

Поэтому интерес Си Цзиньпина сегодня — не просто продемонстрировать, а создать железные условия, чтобы снять озабоченности настоящего партнера — США. Поэтому Россия должна стать вассалом без шансов повысить свой статус, тем самым убрав из уравнения свою переменную. Штаты, скорее всего, вполне устроит любой вариант, при котором Россия больше никогда не станет игроком. И вот тогда двуполярный мир станет вполне достижим.

Неудивительно, что Китай все более холоден и величав по отношению к Кремлю. Вплоть до статусных деталей: на саммите ШОС, когда все лидеры собрались на неформальный кофе-брейк, китайский представитель не явился, и за него руководил мероприятием турецкий президент. Скорее всего, именно такой формат отношений, когда отдельными проектами по доверенности Китая будут управлять его подчиненные, устроит всех. Чем-то будут рулить турки, чем-то — Иран. Может, и Кремлю перепадет пару крошек и объедков со стола Си Цзиньпина. Но никаких иных форматов двуполярный мир не предусматривает.

Логично, что нытье про «многополярность» уже никому не интересно. Особенно на фоне тяжелейшего военно-политического поражения на территории Украины. «Киев за три дня» превратился в бесконечную войну на истощение. Сегодня, кстати, 250 день спецоперации Путина на Украине. Для трех дней это уже как-то многовато. Лучшей демонстрации убогости современной России даже придумать было сложно.

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