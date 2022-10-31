“Это был тяжелый урок”: Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о том, как пережил разлад с женой

О внезапном разводе Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин после 25-ти лет брака стало известно в августе. Впрочем, спустя месяц они дали своей паре второй шанс, приостановили процесс и снова надели обручальные кольца — недавно супруги как ни в чем не бывало вместе прогуливались по Нью-Йорку, держась под руки. А на днях 76-летний “Рокки” дал большое интервью Sunday Times, в котором рассказал об отношениях с женой в этот период.

Скажем так, это было очень неспокойное время, – сказал Сталлоне. – Произошло пробуждение того, что оказалось более ценным, чем что-либо, а именно — моя любовь к семье. Она важнее моей работы, и это был тяжелый урок.

У Сталлоне и Флавин три общих дочери — 26-летняя София, 24-летняя Сикстина и 20-летняя Скарлетт.

Я не уделял должного внимания, когда они росли, – признался актер. – Я был ориентирован на карьеру, а теперь говорю: ”Хорошо, что у меня впереди уже не так много взлетов и падений, и я могу начать расспрашивать дочек об их жизни.

Сталлоне отметил, что после разлада с женой стал еще больше ценить то, что имеет.

Сейчас я регулярно спрашиваю их, как прошел день, но сначала они отвечают немного односложно. Но недавно я услышал, как одна из них сказала: ”Я просто думала о тебе”. Боже мой. Я никогда в жизни такого не слышал. Когда дочь знает, что тебе не все равно, она всегда рядом.

Напомним, что проблемы в семье Сталлоне и Флавин начались в то же время, когда актер перекрыл тату с портретом жены. Всего через несколько дней она обвинила его в преднамеренной растрате семейного имущества.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин познакомились в 1988 году в ресторане в Беверли-Хиллз, Калифорния, и поженились девятью годами позже, в 1997-м. Они отметили серебряную свадьбу всего несколько месяцев назад.