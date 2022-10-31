 

Бизнесмену из Пермского края, который в пьяном виде оскорбил мобилизованных, а позже извинился, побили стекла в витринах

31.10.2022, 11:45, Новости дня
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Предпринимателю из Березников Роману Оснадчуку, который ранее, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети, а потом извинился, разбили витрины, сообщают очевидцы в соцсети «Вконтакте».

К публикации прикреплена фотография, на которой видно разбитую витрину киоска, который, по мнению автора поста, принадлежит именно Роману Оснадчуку. При этом комментаторы разделились на два лагеря – одни призывают прекратить хулиганство, а другие злорадствуют, передает Ura.Ru.

«Вы что творите… Он давно уже не в городе явно. В его магазинах работают женщины, девушки, и не исключаю, что и беременные! Вы портите киоски, магазины. Подумайте о продавцах! Ведь не он за прилавком, а другие люди по найму, которые к нему не имеют отношения никакого», – написал человек с ником Sheva Iee под публикацией.

Другие пользователи шутят в язвительной манере, утверждая, что «стекло просто пьяное, а завтра извинится».

«Руку бы пошла и пожала тому, кто это сделал», – добавила другая пользователь Сети.

Многие отметили, что продавцам следовало бы сменить работу, якобы «оставшись работать у бизнесмена, они тем самым подпишутся под его словами».

Напомним, на видео, которое Оснадчук выложил у себя в аккаунте, он сказал, что выступает против спецоперации в Украине и не поддерживает отправку туда россиян. По его словам, «нормальные парни» от участия в военных действиях уклоняются. Он также назвал мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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