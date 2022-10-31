Наркодельцы из России и Украины задержаны в Грузии
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Не менее десяти наркореализаторов, в том числе граждане РФ и Украины, задержаны МВД Грузии в результате масштабной спецоперации в Тбилиси, Батуми и в других регионах страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Директор департамента кримпола МВД Грузии Теймураз Купатадзе сообщил об изъятии больших партий наркотиков и денег, которые были выручены за сбыт запрещенных веществ.
По его словам, среди задержанных – граждане России, Украины, Казахстана и Грузии, которые реализовывали, в частности, героин и кокаин.
За наркопреступления в Грузии осуждают на срок до 20 лет или пожизненно.
МВД пока не уточняет, какое именно количество граждан РФ задержано.
Ранее сообщалось, что в Грузии поймали гражданку Украины с тремя килограммами кокаина.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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