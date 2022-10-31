 

Бразильские военные пригласили нового президента-коммуниста на охоту

31.10.2022, 11:33, Разное
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Бразильские военные опровергли планы устроить государственный переворот в связи с победой на выборах коммуниста Лулы де Сильва.

В Минобороны заверили, что намерены «позаботиться о нём в ближайшее время» и позвали его обсудить будущее правление в дружеской обстановке.

Командующий внутренними войсками, генерал и начальник политуправления центрального штаба ВС Бразилии Эдсон Леаль Пуйоль сказал, что в армии «со сдержанным уважением относятся к выбору народа». Лулу де Сильва приглашён военными на охоту в тропический лес, а также на вертолётную экскурсию «над его новыми владениями», включая столицу Федеративной Республики.

– Нет сомнений, что новый президент достойно справится со своими задачами, – сказал генерал. – С другой стороны, его правление может оказаться недолгим, но в любом случае оно будет запоминающимся. Посмотрим.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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