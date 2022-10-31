Представлен JAC JS4 для российского рынка

Китайский бренд JAC объявил о скором выходе на российском рынке нового паркетника JAC JS4.

В свою очередь, официальная премьера уже прошла в формате видео-трансляции. Новый кроссовер имеет длину свыше 4,4 метра. В базовой комплектации объем багажника составит 520 литров. Вместе с тем при сложенных задних креслах площадь багажника увеличивается в два раза. Для российских клиентов предусмотрят три комплектации Comfort, Luxury и Flagship.

В начальном исполнении под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель на 118 л.с. Во всех версиях применили механическую коробку передач. Для расширенной модификации под капотом установлен двигатель на 136 л.с. Пока производитель не называет дату выпуска и цену на новый кроссовер в России.