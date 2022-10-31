 

Представлен JAC JS4 для российского рынка

31.10.2022, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайский бренд JAC объявил о скором выходе на российском рынке нового паркетника JAC JS4.

В свою очередь, официальная премьера уже прошла в формате видео-трансляции. Новый кроссовер имеет длину свыше 4,4 метра. В базовой комплектации объем багажника составит 520 литров. Вместе с тем при сложенных задних креслах площадь багажника увеличивается в два раза. Для российских клиентов предусмотрят три комплектации Comfort, Luxury и Flagship.

В начальном исполнении под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель на 118 л.с. Во всех версиях применили механическую коробку передач. Для расширенной модификации под капотом установлен двигатель на 136 л.с. Пока производитель не называет дату выпуска и цену на новый кроссовер в России.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04.22 / BFM TV – оборонные компании США потеряют прибыль из-за антироссийских санкций и COVID-19

07.12.21 / Кардиолог Анна Кореневич назвала продукты для снижения «плохого» холестерина

20.11.21 / «Дело не в юридических лицах, а в лицах»

01.07.22 / Как российское наступление нанесло ущерб критической водной инфраструктуре Донбасса

25.03.22 / Шойгу устроил разнос бригаде ПВО, не сумевшей сбить самолёт Чубайса

29.11.21 / Мнение: Поклонская про QR коды

28.01.21 / Луна влияет на продолжительность сна человека, утверждают ученые

19.03.22 / Минздрав: использование VPN приводит к импотенции и облысению

06.02.21 / Пенсионеры Московской области получат билеты на фильм «Зоя» в счёт пенсии

31.08.22 / Назвавшая Россию “проклятой” Дапкунайте заговорила о возвращении: Сложности и проблемы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика