“Жру все!”: отрезавший желудок 47-летний Шура плюнул на диеты и стал расширяться

Сам Шура тогда рассказывал, почему вдруг решился на операцию. “Надо было сделать гастроскопию, мне 45 лет, хотелось посмотреть, что там с желудком, – пояснял он. – Много лет мучает изжога, вес растет, думаю, дай проверю. Меня прямо с этой гастроскопии отправили на операционный стол. На желудке была грыжа размером с ладонь”.

Два с лишним часа врачи 12 хирургов отрезали лишнюю ткань от желудка артиста. Потом, как рассказывал Шура, он три месяца ел только детское питание, а стейк мог себе позволить, но только перемолотый в блендере. “Бокал белого можно, ну два. Крепкое спиртное не могу, извините, меня тошнит потом”, – уверял артист.

Но сегодня все возвращается на круги своя – певец опять стал расширяться. “Я ни в чем себе не отказываю! – заверил певец. – Я люблю пожрать! Когда отрезали желудок, у меня ничего, кроме детского питания, организм не принимал. А сейчас жру все! В три ночи встаю и жру!”

Чтобы совсем не превратиться в шарик, Шура теперь нагружает себе физическими упражнениями. “По три часа в день гуляю с собакой, – рассказывает он. – Пешие прогулки стимулируют обменные процессы”.

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