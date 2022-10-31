Сказочно богат: как Дед Мороз из Карелии построил бизнес на свалке и добился успеха

Еще один символ Нового года живет в Карелии – небольшом поселке Чална. Правда, зовут его немного по-другому – Талви Укко, что переводится как Зимний Дед.

У местного дедушки своя вотчина. Удивительно, что изначально эта история задумывалась как приманка для туристов, а в итоге местный Талви Укко превратился в национального героя. Предприниматель Николай Столяров и так сказочно богат, но решил построить еще один бизнес в виде туристической базы.

Для этого он арендовал участок – недостроенный завод. За годы на этом месте образовалась настоящая свалка, а предпринимателю пришлось вывозить оттуда горы мусора. Площадку расчистили, засыпали песком, поставили столики, но чего-то не хватало. Тогда-то и пришла идея создать персонажа – на фоне отсутствия возможности для россиян ездить к Санта-Клаусу в Лапландию. Теперь сюда приезжают не только российские туристы, но и иностранцы.

Причем манит народ не только встреча с Дедом Морозом. На территории вотчины расположился один из самых масштабных питомников ездовых собак, на которых катают туристов. Николай Столяров с женой давно занимается разведением питомцев, которых в итоге перевезли в Чалну. Их здесь больше сотни! Как отмечает “Радио 1”, при к любому переезду собаку необходимо подготовить морально.

Животные в вотчине Талви Укко выглядят очень счастливыми. Наверное, благодаря воспитанию. К слову, кинолог Владимир Голубев, как пишет портал vse42.ru, отметил, что в общении с питомцем важна системность. РИА ФАН пишет, что наказывать питомца нужно правильно.