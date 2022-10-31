 

Лиам Хемсворт сыграет в “Ведьмаке“ вместо Генри Кавилла

31.10.2022, 10:24, Разное
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Стартовали съемки четвертого сезона хитового сериала Netflix “Ведьмак”. В новых сериях исполнителя главной роли Генри Кавилла заменит другой голливудский красавчик — 32-летний Лиам Хемсворт. Об этом сообщается на официальном сайте стримингового гиганта. О причинах, по которым Кавилл решил оставить проект, ничего неизвестно, но фанаты шоу предполагают, что дело в плотном рабочем графике — вскоре актер вернется к роли Супермена в киновселенной DC, а также примет участие в новом проекте Гая Риччи.

На своем пути в роли Геральта из Ривии я повстречал много монстров и пережил много приключений, но в четвертом сезоне, увы, я сложу свой медальон и мечи. Вместо меня роль Белого Волка исполнит великолепный Лиам Хемсворт, – написал Кавилл в своих социальных сетях.

Похоже, Хемсворт рад присоединиться к касту культового сериала и попробовать себя в новом образе.

Я на седьмом небе оттого, что мне представился шанс сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передал мне бразды правления и клинки Белого Волка для следующей главы его приключений, – признался актер.

Отметим, что производство третьего сезона “Ведьмака” уже завершено — новые серии выйдут на Netflix летом 2023 года.

В середине октября в сети появился трейлер нового карточного триллера Рассела Кроу “Покер фэйс” (“Poker Face”), одну из ключевых ролей в котором тоже исполнил Хемсворт. Кстати, с недавних пор сердце актера снова свободно.


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