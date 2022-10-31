Что можно успеть посмотреть на Камчатке за три дня?

Вопреки сложившемуся стереотипу сюда действительно можно прилететь на очень короткий срок – и при этом многое успеть. Если, конечно, заранее настроить себя на челночное экспресс-путешествие сквозь 9 часовых поясов, не страшась джетлага. В наше непростое для авиации время прямой рейс – это уже роскошь, так что перелет «Аэрофлотом» до Петропавловска-Камчатского, казавшийся раньше эпохальным событием для каждого путешественника, теперь воспринимается как нечто куда более легкое, нежели «кривой» путь до любой из стран Европы.

Тем не менее, лайфхак первостепенной важности для тех, кто прилетит сюда ненадолго: накануне постараться встать как можно раньше, чтобы в самолете сразу после еды заснуть. И как бы ни хотелось спать весь следующий день, продержаться хотя бы до 7 вечера по камчатскому времени. Скорее всего, вы все равно проснетесь ни свет ни заря, но хотя бы следующий после перелета день встретите в относительно бодром состоянии.

Камчатка – это чудо природы, поэтому остановиться тоже следует на природе, а не в городе. В окрестностях Петропавловска-Камчатского можно найти некоторое количество недорогих отелей и турбаз, но оптимальным во всех смыслах станет выбор спа-отеля «Лагуна». Он расположен на природном термальном источнике, рядом с живописным озером, в окружении лесов и холмов, а с его прибрежной зоны и от ресторанов открывается вид на одну из снежных сопочных вершин, характерных для камчатского пейзажа.

«Лагуну» можно было бы считать всесезонным глэмпингом – из-за проживания в симпатичных утепленных домиках с минималистичным дизайном. Однако огромное их количество, наличие на территории спа-центра с природным термальным бассейном и детского аквапарка, клуба для не справившихся с джетлагом полуночников и двух ресторанов делает этот комфортабельный комплекс полноценным отелем.

Дом-“глазастик” в отеле “Лагуна”

Итак, на день прибытия лучше ничего более серьезного, чем отмокание в спа, не планировать. А вот во второй день уже можно отправиться на экскурсию. На сам город нет смысла тратить время, особенно если это экспресс-путешествие. Да и вообще, на Камчатку едут именно за природными красотами, каких больше нет нигде. Из-за оторванности от остального мира полуостров практически подобен острову – настолько много здесь эндемиков и прочих особенностей, свойственных локализованным пространствам. Хорошего гида из местных, с надежной машиной типа джипа Patriot, вам порекомендуют в отеле, так что останется только выбрать, куда именно вы хотите отправиться.

“Здесь начинается Россия”

На одном из шоссе близ Петропавловска-Камчатского вам встретится объект жанровой городской скульптуры «Здесь начинается Россия» в виде парочки медведей, один из которых держит в зубах рыбу. Помимо этой фразы на постаменте вполне можно было бы написать «Камчатка – родина медведей», и все туристы, конечно, в первую очередь хотят увидеть их в живой природе.

По непроверенным данным, на 300 тыс. жителей полуострова приходится более 30 тыс. камчатских бурых медведей, или как их здесь называют – мишек. Поэтому во время экскурсии в тундру шанс встретить дюжину зверей, в том числе с детенышами, невероятно велик. Выходить из машины на виду у мишек, а уж тем более пытаться приблизиться к ним категорически запрещено: медведи непредсказуемы и невероятно опасны. Но если четко следовать правилам – потрясающее зоологическое шоу вам гарантировано.

Мишки охотятся на реках за рыбой, а в тундре едят ягоду: голубику, жимолость, шикшу – в зависимости от сезона. Если поехать от города на запад, в сторону Охотского моря, мимо кривого «козьего леса» из каменной березы Эрмана, мимо сопок и величественных вулканов, сначала по новенькому идеальному шоссе, а потом большей частью по гравийкам, которые здесь и являются основным типом дорог, – таких бескрайних ягодных полей будет множество. И вот тут гид посоветует вам приготовить фотокамеры и смотреть в оба…

Если позволяет погода, под контролем сопровождающих можно устроить пикник в тундре. Только от лагеря далеко отходить не следует: даже в ближайших от человеческой стоянки кустах вполне может оказаться мишка.

Камчатка – родина медведей

Камчатская топонимика отзывается естественным эхом медвежьей теме. Обязательной частью экскурсионной программы должен стать маар Медвежья Чаша – озеро идеальной формы, образовавшееся в кратере вулкана около 4600 лет назад. Неподалеку от него в этом году прямо с дороги можно увидеть ровный круглый лаз в свежевырытую берлогу. На всякий случай, напоминаем, что наблюдать мишек можно только до зимы: хоть камчатские медведи довольно поздние, поскольку бодрствуют до тех пор, пока в реках есть рыба, с декабря по март они все же впадают в спячку.

Озеро Медвежья Чаша летом Озеро Медвежья Чаша зимой

Главная достопримечательность «медвежьего» дола – озеро Толмачева, занимающее 25 квадратных километров. Вблизи него находятся четыре живописных вулкана и пятый, самый величественный, стратовулкан Опала высотой 2475 м. В теплое время года на берегу озера разбивают палаточные лагеря, где можно остановиться на ночь и с питанием.

Озеро Толмачева летом Озеро Толмачева весной

На обратном пути в отель не пропустите стоящий на трассе магазинчик «Пирожковый рай» – культовое место всех камчатских путников. Упитанные пироги с мясом или курятиной, рыбой или картошкой, жимолостью или яблоками, жареные и печеные, обжигающие руки, когда уплетаешь их потом в машине, запивая корейским баночным кофе – высшее наслаждение в дороге, так как до ужина еще нужно доехать.

Вечером в отеле предстоит выбрать между более гастрономичным рестораном Mishka и более простым «Лось… лосось». Хотя простота во втором из них тоже относительна: чего стоит одно лишь фирменное вителло тонато – ростбиф из лосятины под соусом из нерки! И конечно, вполне ожидаемо во множестве блюд присутствие красной икры и камчатских крабов.

Местные жители немного свысока утверждают, что камчатского краба – самого дорогого – едят только туристы, а камчадалы выбирают более жирного синего краба, более сладкого краба-стригуна или куда более вкусного (как считают здесь) краба-волосатика. Все виды крабов продаются на городском рынке, и заехать туда можно прямо по пути в аэропорт.

После интенсивного исследования «материковой» части полуострова – тундры и Толмачевского дола – рекомендуем отправиться к восточному побережью Камчатки, на черный Халактырский пляж – одно из самых красивых и близких от города мест. Дорога туда – опять грунтовая, но все машины соответствуют такому уровню проходимости, потому-то низкие японские седаны здесь встретишь не часто.

Грунтовых дорог на Камчатке гораздо больше, чем асфальтовых

Тридцатикилометровая полоса вулканического песка тянется вдоль Тихого океана и не доступна иностранцам, так как является зоной с регламентированным посещением – то есть без пяти минут пограничной. Черный крупнозернистый песок, прилипающий к магнитам, обладает лечебным действием, и летом сюда массово приезжают погреться люди, страдающие радикулитом, артрозом, артритом. Кроме того, здесь всегда много серфингистов: волна, не слишком безопасная для купания, им подходит идеально. Там, где в океан впадает река Халактырка, можно увидеть торчащие из воды словно колышки маленькие скалы – кекуры. Здесь заканчивается царство серфа и начинается уходящее в сторону суши царство альпинистов – Халактырские скалы, откуда открывается фантастический вид на пляж. Однако зимой на Халактырке уже не сезон, и кроме редких сивучей – на пляже никого.

Если вы все же соберетесь отправиться на Камчатку в снежное время года, чтобы покататься на собаках по тундре или освоить горнолыжные склоны, отправляйтесь на гору Морозная в 37 км от Петропавловска-Камчатского. Условия для лыжников здесь настолько хороши, что на трассах центра «Морозная» тренируется сборная России по горнолыжному спорту.

Собачья упряжка – транспортное средство повышенной проходимости В термальных источниках можно купаться даже зимой

Но вообще, ехать в экспресс-путешествие на самый Дальний Восток следует или весной, когда все цветет, или летом, когда природа находится на пике жизни и пригорки изобилуют ягодами, или осенью, когда полно всевозможных грибов и пейзажи невероятно живописны.

Очень восхищают люди, выбравшие для постоянной жизни эти удивительные места, ведь первозданная красота и богатство природы сполна компенсируются ее суровостью. Так что, собираясь на Камчатку, подготовьтесь к диаметральным переменам погоды по несколько раз в течение одного дня, берите теплую одежду и удобную обувь. И на время путешествия забудьте о том, что на ужинах в отеле надо бы выглядеть «прилично»: спортивные брюки с худи и трекинговые ботинки – эталонный камчатский дресс-код.

Ночью действующие вулканы выглядят особенно феерично