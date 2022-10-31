Британцев призраки достали — от них так жители устали!

Кевин Карлион, первосвященник британских белых ведьм, поведал миру, что ему часто приходится разбираться с жалобами людей на полтергейст. Дескать тот их непрестанно терроризирует, прямо замучил.

Можете себе представить, чтобы вас вдруг начало преследовать нечто паранормальное? Нет? Сразу же возникают сомнения насчет душевного здоровья этих британцев, а главное, администраций лондонских районов, кои этим всерьез занимаются.

Тамошние бедняги-жильцы признаются, что активность призраков их настолько запугала, что некоторые просто вынуждены требовать от муниципалитетов предупреждений о жутком прошлом их недвижимости. Причем еще до того, как они решили снять жилье.

Ну а отчаявшиеся люди «часто» вызывают для изгнания призраков из домов известного повелителя ведьм Карлиона. Правда тот усомнился, что все рассказы о потусторонних явлениях не досужие выдумки:

«Я думаю, что в восьми случаях из десяти такая история — пустая болтовня, чтобы поднять престиж жилья. Но бывали случаи, когда меня вызывали, и я видел вещи, которые просто невозможно объяснить. Однажды я был в доме, когда стакан сорвался со стола и просто пролетел через всю комнату».

По закону о свободе информации в муниципальные советы были отправлены запросы с просьбой предоставить подробную информацию о жалобах на паранормальную активность. В результате было выявлено в общей сложности семь зафиксированных случаев.

Разнообразные «призраки донимают» многих британцев, а одного из них даже «преследует упырь с мусорным ведром». Муниципальный совет Льюишама, расположенного на юго-востоке Лондона, рассмотрел этот странный случай.

Тамошние жители сообщили, что все время чувствуют чье-то присутствие. Они на полном серьезе утверждали, что «дух», обитающий в доме, запустил в них мусорным ведром. Причем жалоба была зарегистрирована в комитете, где есть об этом соответствующая запись.

Совет района Слау тоже получил претензию от семьи, которая жаловалась на «очень жестокие и грубые действия», совершенные предыдущим жильцом. Люди заявили, что их должны были заранее предупредить об ужасном прошлом этого дома.

В Шелфилде у районного совета был ряд дел, в том числе, когда арендатор утверждала, что над ней издевается призрак ее мужа, который недавно умер. Были жалобы из Кенсингтона и Челси в центре Лондона.

Интересно было бы узнать, что предприняли местные власти по искоренению деятельность призраков!

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, freeshows.ru

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