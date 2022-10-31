 

“Мы не медики!”: участники “На-На” отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову

31.10.2022, 9:20, Разное
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Летом 2019 года Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в связи с тяжелым отравлением, предположительно, жидкостью для прочистки труб. Мол, из-за плохого зрения перепутал бутылку сока с химическим средством. Спустя год он был доставлен в больницу с низким давлением из-за передозировки препаратом для улучшения потенции “Виагра”. Наконец, он пострадал, упав с лестницы. Словом, на бедного Макара все шишки валятся.

“Сегодня он отошел от дел, – сообщили участники “На-На”. – Занимается восстановлением. С ним рядом постоянно находится человек, который помогает и с медицинской, и с бытовой точки зрения. Бари много гуляет, интересуется тем, что происходит. После перенесенной операции даже позвонил Славе Жеребкину и поинтересовался делами, переживает за группу”.

Правда, никакой помощи музыканты продюсеру не оказывают. “Мы не медики! – отрезал Владимир Политов. – Да и в деньгах он не нуждается – помимо пенсии, получает свой процент с наших концертов”. По их словам, они редко его навещают – общение происходит в основном по телефону…


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