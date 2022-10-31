 

Аллу Демидову Ванга увидела в нацистской форме и пророчила стать великим ученым

31.10.2022, 8:05, Разное
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Болгарский экстрасенс Ванга пророчила Алле Демидовой карьеру великого ученого. Более того, знаменитая провидица увидела актрису в нацистской форме.

Болгарская провидица Вангелия Димитрова предсказала судьбу многим известным личностям. Так, Алле Димидовой она пророчила работу вовсе не на театральных подмостках, а в научной среде. Каким-то образом Ванга увидела предопределенную судьбу поэтессы и артистки. Ведь после окончания школы она действительно поступила не в театральный ВУЗ, а на факультет экономики. Первая попытка стать актрисой у нее была неудачной, в столичное Театральное училище имени Щукина она не поступила из-за плохой дикции. Однако работа над собой помогла ей после выстроить правильную речь и заняться любимым делом.

До того, как начать карьеру артистки, Алла Демидова не только училась в МГУ. Будущая звезда театра и кино даже вела семинары по политэкономии для философского факультета. Но именно в Московском госуниверситете она впервые вышла на сцену, став участницей студенческого театра. Это помогло ей наконец-то успешно сдать экзамены в «Щукинку». Интересно, что при второй попытке ее приняли с условием, что она будет посещать логопеда, так как у Демидовой все же оставались проблемы с шипящими звуками.

Вангу Алла Демидова посетила в 1968 году, как раз в это время она работала над картиной «Щит и меч». Хотя актриса пришла в дом провидицы в Петриче в обычном одеянии, прямо с порога старушка спросила, почему в ее дом вошла жительница в нацистской форме. Дело в том, что в военно-исторической драме она играла немку Ангелику Брюхер. Этот образ и «считала» слепая предсказательница, при этом заявив, что судьбой Алле Демидовой было предначертано реализовать себя в другой сфере. Исходя из ее слов, актриса могла бы стать великим ученым.


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