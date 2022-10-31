Идея фикс: когда хирург не поддержит операцию

Причина 1Нет показаний

В пластической хирургии, как ни странно, такая фраза тоже может прозвучать. Для человека решение отправиться к хирургу может быть спонтанным или навязанным кем-то решением. А для врача – это зона ответственности, осознанные действия. Бывает, что у лица вполне гармоничные пропорции и вмешательство не изменит его в лучшую сторону. Это же и относится к телу – например, форма груди должна вписываться в общие объемы и телосложение. В таких случаях врач попытается отговорить пациента от необдуманного шага, рассказав об анатомическом строении, чертах лица и других важных факторах. Либо предложит альтернативные коррекционные методы – инъекции или другие малоинвазивные процедуры.

Причина 2Комплексы и психологические расстройства

У каждого человека найдется минимум парочка претензий к своему лицу или телу. Но зацикливания на этом в большинстве случаев нет – просто факт, просто обычное недовольство. Но если пациент уже с порога начинает перечислять список недостатков, выражать недовольство от любых косметических процедур – звоночек тревожный. Профессиональный врач не поддержит желание соответствовать всем модным веяниям и не сможет, как волшебник, выполнить любой запрос «сделать точно также как у…». Нередко встречаются пациенты и с явными психологическими расстройствами. В состоянии депрессии или с маниакальным стремлением бесконечного улучшайзинга своего лица и тела. Хирург найдет корректные способы завершить дальнейшее общение, если почувствует, что основная цель жизни сводится к поиску новых методов корректировки внешности.

Причина 3Отсутствие диалога

Найти своего врача – не просто фраза. Без взаимопонимания и умения слышать друг друга ничего не получится. Или получится, но не так, как хотелось. Пациент может прийти с каким-то определенным желанием, но нужно быть готовым к тому, что оно будет скорректировано. Хирург подбирает лучшее решение и основывается на множестве факторов. Также важна дисциплина: как до, так и после вмешательства, нужно соблюдать рекомендации врача. Но иногда упорство пациента одерживает верх. Если он не понимает, что сделать из большого носа незаметную кнопочку нельзя, точно также как с первого раза увеличить грудь с нулевого до пятого размера, хирург работать с таким сложным человеком не станет.

Причина 4Странные просьбы

Какие только запросы не слышат врачи в своих кабинетах. Фраза “добавить изюминку” иногда начинает играть совершенно непредсказуемыми красками. Кому-то нужны ушки, как у эльфа, или шрамы как у любимого персонажа из компьютерной игры. Девушки в стремлении угодить партнеру, могут обратиться с просьбой о хвостике или симпатичных рожках. Для кого-то это, возможно, забавно, но для врача – совершенно неэтично и странно. Ни один добросовестный хирург на такое вмешательство не согласится.

Причина 5Медицинские показания

Если врач не назначит большой список анализов и обследований – это повод насторожиться. Полная картина о состоянии здоровья важна для того, чтобы в первую очередь обезопасить пациента. Отказано может быть в случае серьезных заболеваний, высокого индекса массы тела, приема препаратов, влияющих на свертываемость крови – перечень противопоказаний в свободном доступе можно увидеть к любой операции. Иногда врач может назначить дополнительное обследование и принять решение на основании результатов или отсрочить операцию, если будут выполнены определенные требования и рекомендации.