 

В нескольких городах России взлетели цены на аренду жилья

31.10.2022, 5:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В третьем квартале 2022 года был зафиксирован значительный рост цен на аренду жилья сразу в нескольких городах России. В исследовании аналитиков “Авито Недвижимость” отмечается, что ставка платы за съем квартиры с июля по сентябрь выросла в среднем на 15% (до 23 тысяч рублей).

Первое место в рейтинге по темпам роста цен на аренду жилья занял Ростов-на-Дону. Средняя стоимость выросла на 27,8%. То есть в этом городе снять квартиру можно примерно за 23 тысячи рублей. Москва расположилась на втором месте. В столице цены выросли на 22,6% – до 65 тысяч рублей в месяц.

Третье место у Саратова. В этом городе стоимость аренды жилья увеличилась на 15,4% – до 15 тысяч рублей. На четвертой строчке в рейтинге городов по темпам прироста цен за третий квартал расположилась Казань с ростом 15,4% и 15 тысячами рублей. Замыкает пятерку Иркутск с 13,6% и 25 тысячами рублей.

Примечательно, что лишь в Севастополе заметили снижение цен на аренду жилья. В этом крымском городе съем квартиры стал дешевле на 5,3%. В среднем нужно выложить за месяц проживания 27 тысяч рублей. То есть в остальных российских городах также зафиксирован рост цен, но менее значительный.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08.20 / Жуткая месть обиженной старушки

21.06.21 / Врачи напомнили, при каких заболеваниях можно и нельзя прививаться “Спутником V”

04.08.22 / Косы этой весной по-прежнему в тренде: как сделать модную прическу, если у вас короткие прямые волосы

25.03.22 / Уехала стричь собак в США и не подарила ему детей: как живет таинственная жена Леонтьева

18.08.22 / Максимально приближен к реальности: почему фильм Пригожина “Солнцепек” еще год назад поднял тему конфликта в Донбассе

24.06.22 / Мнение: Инструкция для боевых расчетов БПЛА

22.05.22 / Мнение: Новая окопная проза

23.12.21 / Мнение: Фигурист и хулиганы

12.04.22 / Мнение: Европа и Россия: что изменилось за последние полтора месяца

03.01.21 / Александр Невский о “Золотом глобусе”, Шварценеггере и Хизер Миллиган, а также об оружии Дикого Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика