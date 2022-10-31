 

Тысячи британцев стесняются ходить на работу — не могут себе позволить мыло и дезодорант

31.10.2022, 5:05, Разное
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3,2 миллионов жителей Великобритании оказались в условиях гигиенической бедности и вынуждены отказываться от элементарных средств гигиены, передаёт Sky News. По данным благотворительной организации The Hygiene Bank, 12% опрошенных британцев стесняются из-за этого ходить на работу.


AP

Тысячи британцев не хотят ходить на работу, так как не могут позволить себе элементарные средства гигиены, сообщает Sky News со ссылкой на исследование благотворительной организации The Hygiene Bank.

Исследование, которое организация провела совместно с компанией YouGov, показало, что 3,2 миллионов взрослых жителей Великобритании живут в условиях гигиенической бедности и многие стесняются идти на работу, потому что не могут позволить себе даже мыло и дезодорант. 

Генеральный директор The Hygiene Bank Рут Брок назвал проблему намного более распространённым явлением, чем опасались в организации: избегать встреч с коллегами из-за этого «скрытого кризиса» приходится 12% опрошенным. Более того, кризис продолжает расти и непропорционально сильно влиять на наиболее уязвимые слои населения.

При этом, по словам Брок, об этой проблеме чаще всего просто не задумываются люди, которые уже не могут позволить себе регулярно питаться и отапливать свои дома. «Но правда в том, что к тому времени, когда вы не включаете отопление или обращаетесь в продовольственный банк за продуктами первой необходимости, вы уже несколько недель не покупаете необходимые средства гигиены», — сказала она.

По данным исследования, люди, которые вынуждены жить в условиях гигиенической бедности, чаще всего отказываются от средств для бритья, дезодоранта, стирального порошка и других чистящих средств. Четверть из 2200 опрошенных признались, что обходятся без туалетной бумаги или мыла, а 30% рассказали, что им пришлось отказаться от основных гигиенических средств на время менструации.

«Сейчас я мою волосы раз в неделю, а раньше мыла каждый второй день… Я больше не покупаю средства гели для душа, я использую пену от шампуня», — отметила одна из опрошенных британок. Другой респондент рассказала, что её семье приходится выбирать между «покупкой зубной пасты и включением отопления на несколько минут». Ещё одна опрошенная призналась, что стала «затворницей», так как стесняется выходить на улицу из-за того, как стала выглядеть. 

Половина из тех, кто отказался от средств гигиены, отметили, что это вызывает у них чувство тревоги или депрессии, и столько же признались, что им стыдно и неловко.

Как отмечает Sky News, рост цен на топливо и продукты питания усугубил и без того существовавшую проблему. По данным Управления национальной статистики, 45% взрослых британцев с трудом сводят концы с концами и оплачивают счета за электроэнергию по сравнению с 40% в июне. Данные также свидетельствуют, что цены на самые дешёвые товары в супермаркетах выросли на 17%.


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