Небывалый за 13 лет рост заболеваемости гриппом вызывает у американцев тревогу по поводу ожидающей их этой зимой тройной угрозы

На фоне небывалого за последние 13 лет количества положительных тестов на грипп количество госпитализаций, спровоцированных этой болезнью, резко возросло, пишет NBC. Это вызывало среди американцев рост обеспокоенности по поводу ожидающей их этой зимой тройной угрозы со стороны гриппа, COVID и РС-вируса.

Этим вечером Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) заявил, что количество положительных тестов на грипп в этом сезоне самое высокое за последние 13 лет и что погиб уже один ребёнок.

За последние недели количество связанных с гриппом госпитализаций резко возросло, причём произошло это небывало рано. Это привело к растущей обеспокоенности по поводу тройной угрозы этой зимой: грипп, COVID и РС-вирус (респираторно-синцитиальный вирус).

ШАДИ ЭЛЬ-САЛИБИ, педиатр: Мы всё время полностью загружены.

Доктор Шади Эль-Салиби — педиатр в больнице Mass General for Children в Бостоне. В отличие от COVID и гриппа, одобренной вакцины от РС-вируса не существует*. Он — один из исследователей, которые уже несколько десятилетий пытаются её создать.

ШАДИ ЭЛЬ-САЛИБИ: Ситуация подходит к той точке, когда нужно принимать меры, и есть множество вакцин, находящихся на разных стадиях разработки.

На этой неделе мы наблюдали загруженные больницы по всей стране.

ЖУРНАЛИСТ: Это педиатрическое отделение заполнено. То же самое в отделении, расположенном выше.

От Род-Айленда до Аризоны и штата Огайо, где больница Cleveland Clinic Children’s заявила, что среди детей младше пяти лет доля положительных результатов на РС-вирус составляет почти 50 процентов. Но если вы — родитель, ухаживающий за своим больным ребёнком, то эти цифры не передают полностью всей тревоги.

ФАРА АБЕЛАРД: Вчера я была просто разбита. Много плакала.

Фара и Клиффорд Абелард просто хотят, чтобы их сын, которому всего 82 дня, вернулся из больницы домой.

ФАРА АБЕЛАРД: Никому не захочется, чтобы ваш ребёнок настолько сильно заболел. Она и сказать мне ничего не может — это самое худшее.

Сегодня из ЦКПЗ поступили тревожные новости по гриппу. Это ещё одна причина, почему семьи здесь готовятся к длинной зиме.

Гейб Гутьеррес, NBC News.

Дата публикации 29 октября 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).