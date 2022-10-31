Мнение: Воскресное чтение о русском народе

Вообще 2022 год – время перечитывания. Старые книжки-то, понятно, какими были, такими и остались, тексты не меняются во времени, даже гениальные – но МЫ изменились. Точнее – 2022 год изменил нас, разрушил очень многие воздушные замки и миражи, возведенные у нас в головах (и они обрушились с мучительным грохотом) – и обнажились многие крайне болезненные вопросы, из которых один из важнейших – кто же мы такие НА САМОМ ДЕЛЕ? Что за люди вокруг нас?

То есть – не все, конечно, но наиболее чувствительные из нас – внезапно обнаружили себя в 2022 году в незнакомой стране среди незнакомцев, причем – незнакомцев пугающих, страшных и как бы даже не совсем людей. Говорю не только о себе – много раз слышал похожие признания от самых разных собеседников за этот чудовищный год.

И что это означает прежде всего? Что раз наши взгляды нас обманули, а наша картина мира была ложной – взгляды надо ПЕРЕсмотреть, многое ПЕРЕосмыслить, и, следовательно, то, что раньше нам казалось СЛИШКОМ острым, резким, злым или нелицеприятным – ПЕРЕчитать. Если мы стали другими – возможно, мы увидим в старых текстах ответы, которые прежде в упор не замечали (хотя они всегда там были).

И в этой связи я как раз вспомнил свою подборку цитат из “раннего Галковского” – которую в свое время любовно надергал из его ранней сетевой публицистики (и первоисточники вы теперь хрен найдете, а сам Галковский заявляет последние лет 10 едва ли не противоположное тому, что он говорил в 90е годы). Перечитал только что – что звучит острее некуда. Жгучая, актуальнейшая публицистика. “Массам”, даже сетевым, ТАКОЙ Галковский никогда не нравился – и немудрено: степень презрения к русским у молодого Галковского поистине безгранична, ее трудно выдержать. Но, чего не отнять – это очень последовательный, холодный, логичный и четкий взгляд. Возможно, сейчас его время наконец пришло?

ЦИТАТЫ:

“«Немцы необаятельны. В отличие, например, от русских. Но Вы знаете, я это говорю с душевной болью, im grossen und ganzen немцы лучше русских. МНОГО лучше. Как народ русские очень плохие. Главные недостатки: глупость (чудовищная для белого народа) и столь же чудовищное равнодушие. Немец, он Вам мягко стелить не будет, но упадёте, плюнет и поможет. На 10 пфеннигов, чтобы вы только с голода не подохли, но поможет. А русский будет “друг-неразлей-вода”, но когда Вы сломаете себе позвоночник, он этого просто не заметит и, с кем-то весело болтая на улице, перешагнёт через Вас. Ну и плюс ко всему знаменитое “русское свинство”, то есть невежество и неблагодарность. Как известно, у американцев есть праздник благодарности Господу за богатую и обильную Америку – “День благодарения”, во время которого поедается

поразивший первых поселенцев дармовой индюк, “просто так” ходивший по американской земле. Если бы Америку заселили русские, они бы всех индюков поели, а потом на Америку же и обиделись, что они кончились. И проклинали бы её на чём свет стоит. Устойчивое ругательство по отношению к русским – “свинья неблагодарная”.

«русские – глупый, пьяный полуазиатский народ. И главное по-северному СКУЧНЫЙ. В Бразилии пьяные дураки нашьют себе из марли костюмов, скатают из цветной бумаги колпаки, да и запляшут самбу какую-нибудь – вот и праздник. А русский дурак набычится, сожмёт губки в куриную гузку, да и завернёт какую-нибудь унылую подлость, от которой всю жизнь не проплюёшься. “Самооборона без оружия”. Ни себе, ни людям. Ни работы, ни отдыха. Экономика рухнула? Ну, ладно, – иди отдыхай. Нет, совок будет каждый день ходить в пустой цех, садиться на табуретку и тупо восемь часов смотреть на выключенный станок. Ни денег, ни работы, ни жизни – ничего. Только русская угрюмая глупость.”

«До 1917-го русские шли вверх ступенька за ступенькой. Трудно, но последовательно, десятилетие за десятилетием. Потому что русские великая нация и у них есть много стратегических плюсов. Но есть и минусы. Один страшный: русский человек биологически – “табула раза”. Как бы высоко не поднялся русский, есть возможность отыграть назад до такой степени, что СТРАШНО. Вниз падать русскому очень далеко. Лестница Эйзенштейна в миллирд ступенек уходит в бездну. А вниз идти всегда легче. Можно просто катиться кубарем. Мы и покатились.

Все пепельницы были облизаны уже при Ленине. Наглое и бессмысленное предательство союзников, с которыми рука об руку сражались в кровопролитнейшей войне, публикация всех секретных договоров, отказ от уплаты долгов (вспомните август 98-го), арест дипломатов и дальше-больше. Вплоть до создания по вине властей голода в Поволжье, и последующего публичного издевательства над уважаемым и благородным Нансеном. Международная общественность впервые в мировой истории решила оказать массированную “гуманитарную помощь”, а руководителю проекта Нансену публично заявили, что он мразь и подонок. Деньги же и продовольствие взяли. Для партпайков и подрывного движения на Западе. А в Поволжье не дали ничего и там погибло от голода ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ.

Несколько лет с Совком поддерживало дипломатические отношения только одно государство – Афганистан (как известно, перед уходом последнее мусорное ведро ему и надели). Америка установила дипломатические отношения с СССР только через 15 лет и при этом страшно стеснялась. У дипломатов уши горели».

«Вот Вам о городском еврейском “торгашестве” и деревенской русской “соборности” такая информация к размышлению. Герберт Уэллс заявил в глаза Ленину об утопичности планов построения коммунизма в России, сославшись на то, что русские в своей массе торговцы и крайние индивидуалисты. О чудовищной торгашеской назойливости и мелочности русского простонородья говорил не кто иной, как Карл Маркс. Делал он это, исходя не из личного опыта, а суммируя на сей счёт высказывания европейцев, побывавших в России. За сообщениями об экономических особенностях разных народов Маркс следил тщательнейшим образом и ошибался весьма редко.

Когда в начале века упрекали русских в антисемитизме, то о деревне и помину не было. Говорили об “озверевших ЛАБАЗНИКАХ и ЛАВОЧНИКАХ из “Союза Русского Народа””, “ОХОТНОРЯДЦАХ” (то есть торговцах с Охотного ряда).

Или посмотрите, где русский человек за последние семь лет “нашёл себя”. Куда его “повело”, предоставленного самому себе, брошенного и плюнутого правительством? Где “успех” русских. Сельское хозяйство в пропасти. Промышленность развалена. Но изо всех щелей хлынули миллионы челноков. Это “масса”, “биология”, которую не остановили ни таможенные кордоны, ни рекет, ни многодесятилетняя долбня о “мещанах-спекулянтах”. Огромное количество бывших инженеров, учителей и научных работников нашло себя в мелкой торговле и им это нравится, они себя чувствуют, как рыба в воде. И притом никакой соборности, никакой кооперации и землячеств. “Каждый сам за себя, один Бог за всех”».

«Крестьяне и говорят, что никакие они не крестьяне. Они народ, а Вы и я – ничтожная прослойка, которую они из милости терпят и кормят (посчитайте-ка, во сколько миллиардов долларов русскому городу обошлись деревенские “кормильцы” хотя бы за последние 10-15 лет – уму непостижимо!). Вы слово это – “народ”, не употребляйте. В ноль секунд вас заторкают, зарыпают, срежут карман бритвой, сорвут часы, и Вы же ещё перед деревенскими будете лежать на грязном снегу, виновато очки искать. Вы говорите иначе: в чём их интерес, как сословия. Жрать в три горла, жить за наш счёт? А прикладом в морду? И именно редуцируйте диалог, говорите с позиции силы. Сила у нас, а не у них. Так что пускай ОНИ подстраиваются под наши интересны, проходят свои 50%, а то и 95% пути к совместному компромиссу. Упёрлись: нам – всё, вам – ничего. А где СИЛА ваша? В ЧЁМ? “Зайчишки во хмелю”».

«Основная проблема русской истории – это проблема сохранения и развития западного индивидуализма в условиях полуазиатского мира. То есть задача выживания европейского человека в экстремальных условиях периферийного пространства, отчасти колонизируемого, отчасти отторгаемого у азиатских государств».

«…Это чувство постоянного позора, чувство ВИНЫ и есть основополагающее в русском сознании. В конечном счёте это просто чувство вины личности за то, что она личность. Что она маленькая, отдельная. Русская личность не в состоянии “морально негодовать”, громогласно “обличать” – это возможно только как элемент притворства, “заговора”, в лучшем случае – “корпорации”.

Не в силах сопротивляться потоку жизни, она покорно проходит все круги ада: травлю на собраниях, народные стройки, пытку молчанием. Но при всём том, одетая жизнью в китайский ватник и шапку-ушанку, она мучительно переживает собственную слабость, то, что она НЕСОСТОЯВШАЯСЯ личность. То есть то, что её НЕТ».

«Восточная бездарность – органическая неспособность что-то выдумать, создать, “сделать из ничего” сопровождается у русских европейской предприимчивостью. Восточный традиционализм, спасающий от “неудачного новаторства”, в России крайне слаб. У русского дурака постоянно “свербит”. На пустом месте он развивает бешеную энергию – пляшет на похоронах и рыдает на свадьбе. В сущности занимаясь распределением “ничего”.

Самое оскорбительное, доводящее русского до бешенства – это сопротивление распределяемого материала. … Когда предметы сопротивляются манипулированию, а люди начинают уклоняться от подчинения его воле, русский воспринимает это как мировую несправедливость, как нарушение мировой гармонии и стремится восстановить порядок, начиная сопротивляющийся материал уничтожать. Срыв хлебозаготовок он понимает как разрушение вечной платоновской идеи хлеба, которую проклятые кулаки “не отдают”».

«”Православие было настолько отстало, что атеизм в России был неизбежен. Если чудовищный удар по католицизму, нанесённый европейским просвещением и далее утилитаризмом ХIХ века, был выдержан европейской цивилизацией с огромным трудом, то слабое и духовно незрелое православие смело за полвека. Христианский сентиментализм Достоевского был слабо связан с полуазиатским духом православия, а православие Леонтьева было слабо связано с современной (послепетровской) русской культурой, насквозь сентиментальной. Некоторое ПОДОБИЕ новой православной культуры можно увидеть далее – в тщедушных стилизациях русского модерна (Васнецов и Флоренский), но это лишь некоторая ИЛЛЮЗИЯ, что и характерно для художественного вообще творчества, и уж, конечно, для творчества модернистского.

Собственно Россия из-за православия была наиболее потенциально близка к атеизму как господствующей идеологии, и это осуществилось».

«…”фольклор”, который и вообще есть вещь весьма и весьма сомнительная, а у русских в силу ряда причин отсутствует напрочь. Русские народные сказки – есть заимствования и переложения европейских лубков нового времени, так что все эти бесконечные “иваны-дураки” и “золотые рыбки”, будто бы выражающие глубины народной психологии и самостийно порождённые народной утробой, являются кальками большей частью немецких сказок (“Ганс-простак”, “Принц и камбала” и т.д.). Равно и так называемые “русские былины” есть продукт творчества скандинавских скальдов и наёмных греческих баянов, ублажавших братву в далёком домонголье. Потом распевки вышвырнули за ненадобностью, а народ подхватил и в опошленном и окарикатуренном виде донёс до фольклористов XIX века. Этот процесс точь в точь совпадает с процессом трансформации лакейской моды. Выбрасывать вышитые золотом камзолы было жалко, и дворяне в 18-19 веке обряжали в блестящее старьё своих слуг. Сидят господа в скромных сюртуках, а кофий им подносят талантливые представители народа, разодетые в пух и прах: тут и позументы, и золотые галуны, и парики напудренные. Очень они талантливые, холуи. Или “русская” одежда деревенских баб, все эти византийские сарафаны и кокошники, в своё время выброшенные высшими сословими на помойку и подобранные талантливым “народом”. Как Вы себе представляете сочинение “народных песен”, часто прекрасных? Один поселянин сказал слово, другой – другое, пастушок заиграл на свирели – вот и произведение искусства? Нет, конечно, просто имя автора забыли, а песню поют. Другое дело, ЧТО подхватили и ЧТО поют, в этом, пассивном смысле конечно можно говорить о природных склонностях того или иного народа. Но активного творчества здесь нет и быть не может по определению.

Вторая часть этого весьма зловонного мифа – идентификация нации с народом. Нация – это субстанция прежде всего духовная, народ – прежде всего биологическая (“на-род” – “приплод”, “урожай”). Народ есть некая биомасса, также не являющаяся сущностью нации, как мускулатура и скелет не являются сущностью человека. Связь между духовным и материальным есть и связь мистическая, но это вещи совершенно разные. Верхние 500 человек в тысячу раз больше являются нацией, чем нижние 50 000 000. Ещё Цицерон сказал, что природа явления раскрывается в его совершенстве. То есть “дуб” это 400-летнее дерево, а не жолудь. “Русский” – это Достоевский, а не Федька Каторжный. Русского в Достоевском в 1 000 000 раз больше, а Федька, пожалуй, просто набивается к русским в родственники».

«…у русских никакого этнического превосходства не наблюдается. Даже в сторону Востока оно относительно. И национализм никогда в России не будет успешен. Потому что это НЕПРАВДА, и СОВСЕМ неправда. Причём национализм будет неуспешен у нас в любую сторону: и “за” и “против” русских. “За”, потому что русские глупы, и их заметные успехи в разных областях культуры являются результатом не качества, а количества (самый многочисленный белый народ мира).

А что касается “против”, то эта же многочисленность русских и некоторые её следствия (а м.б. и причины), делают русофобию СМЕШНОЙ. Во-первых русских слишком много (качественно – по психической размытости и разнообразию) и русофобия это мегафобия, а ненавидеть “почти всё” глупо и жалко. Во-вторых, русский характер… это, гм-гм, знаете… “филия” и “фобия” это не те чувства, которыми можно его описать. “Слаб язык-съ”. Как поёт мой добрый народ:

Мы ебали всех на свете,

Кроме зайца и ежа.

Зайца в поле не догонишь,

А ежа ебать нельзя.

Как и китайцы, русские кислотой растворяют другие нации. Только китайцы действуют пассивно, по-женски, растворяя народы внутри себя. Завоевали их маньчжуры и пропали “аки обры”. Ещё раньше – монголы. Если бы Япония на свою голову завоевала Китай, хотел бы я посмотреть, где бы сейчас японцы были. Даже если бы Тайвань остался японским, это уже была бы головная боль страшная.

А русские – это рукосуи пиратские, размывающие соседей активно».

«Меня всегда удивляли обвинения русских в антисемитизме. Русский крестьянин не может быть антисемитом по определению. То есть может, но процесс окукливания такой:

Первая фаза: когда ему сообщают сведения о кровавом навете, он конечно верит сразу и навсегда.

Вторая фаза: берёт сынишку и идёт к ближайшей синагоге: “Вам-то, Ванюшку не надоть? За 5 рублёв отдам. Ванюшку кому.”

Третья фаза: “Что жиды, в дело не взяли? Такушки. Так я вам красного петуха пущу.”

Вот “антисемитизм” русского крестьянина.

Смекалистый деревенский паренёк с завода шёл к евреям “в дело”. Не к социал-демократам, марксистам и т.д. Он этого и не знал ничего, и знать (всерьёз) не хотел. Он шёл к евреям. И не к евреям, а к жидам, которые кровь пьют. Шёл как отчаянный, крест на себе поставивший. Шёл всерьёз, биологически. То есть первым делом пытаясь жениться на еврейке (“рукосуйство”). И получал всё. Давали 200 рублёв, человек приезжал в Лондон или Женеву. Представьте себе перепад: Малые Удоноши, ситценабивная фабрика с бараком – и вокзал в Женеве. А там “товарищи”. Да он “товарищам” готов был ноги мыть и воду пить. Мартов или Струве по своей интеллигентской сословной зашоренности этого не понимали и играли в демократию. А Ленин их всех УВИДЕЛ. Ещё в Петербурге, в 1895 году, когда он мог, например, “случайно” перейти в разговоре с рабочим на французский язык, дождаться, когда тот скажет “барин, да я непонимаю”, и извинившись, привести цитату из Гегеля, чтобы щелчок по низкому лбу вышел дуплетом: “Пойми кто ты, и кто Я.” Он так к рабочим и относился – как они того заслуживают. И выиграл».

«Первоначально крестьян на Руси называли “смердами”, то есть буквально “вонючками”. Подобное отношение к деревне не есть нечто характерное именно для России. В Греции, например, крестьян именовали “поганками” (“поганус”)…

Сначала “крестьянами” (“христианами”) у нас стали именовать монастырских крестьян. То есть шли церковные иерархи, потом – монахи, потом – белое духовенство, а ещё ниже – приписанные к монастырям холопы-“хрестьяне”. Просто “люди”, ведь христианами-то были уже все и давно. Так же “христианами” в Латинской Америке испанцы называли покорённых и внешне латинизированных индейцев. Постепенно слово понравилось и “христианами” в России стали называть всех земледельцев…

Когда речь идёт о национальной психологии, следует очень осторожно заниматься обобщениями и, в частности, отличать сословные черты характера от черт этнических. Если мы рассматриваем “русского крестьянина”, то всегда следует различать, что у него от “русского”, а что от “крестьянина”. Крестьяне (как и уголовники) существа удивительно интернациональные. Сходство между французским, сенегальским или вьетнамским крестьянином поразительное: глупость, жадность, трусость, патриархальная семейственность и т.д. Именно из-за этого вопрос о так называемом русском национальном характере сильно мистифицирован. В силу ряда обстоятельств русские на 80, а то и 90 процентов состояли из крестьян, и их НАЦИОНАЛЬНЫЕ черты маскировались чертами СОСЛОВНЫМИ.

Здесь мы и подходим к смешной вещи. Действительно, в силу ряда исторических, этносоциальных и географических причин русские почти всё время своего существования были по преимуществу крестьянами. Но, ВГЛЯДИТЕСЬ ПОПРИСТАЛЬНЕЕ. Русские всегда были ПЛОХИМИ КРЕСТЬЯНАМИ. Помните: “русский крестьянин никогда не сажает деревьев”. А ведь это основа крестьянской психологии. Или крестьянский труд, как таковой. В России это всегда наказание Божие, “непосильная работа”, сопровождаемая заунывными воплями и плачем (“этот стон у нас песней зовётся”). Сравните, например, с китайцами и вообще Дальним Востоком. Там крестьянский труд любят и ценят, входят в тонкости. Китайский крестьянин рапахивает и засевает овощами землю между шелковичными деревьями. Если едет куда-нибудь на телеге, обязательно берёт с собой коробку, в которую заботливо складывает навоз, падающий на дорогу. И дело тут вовсе не в густонаселённости или плодородности территории. Густонаселённость – это следствие крестьянского трудолюбия и любви к земле-кормилице. В Японии земли пригодной для обработки вообще почти нет, тут бы на землю плюнуть и “кормиться морем”. Так нет, от великой любви к крестьянскому труду японцы стали ИЗ КАМНЕЙ сады выкладывать. То есть склонность к земледелию в крови, в самом основании национальной психологии, и с этим ничего не поделаешь.

И с плохим русским крестьянином тоже ничего не поделаешь. Судьба-злодейка принуждала русских на протяжении столетий заниматься почти исключительно сельским хозяйством, но:

1. Труд земледельца на Руси был неблагодарным из-за климатических (зона “рискованного земледелия”) и политических (набеги степных варваров) причин. Китаец за своей стеной столетиями сажал рис и знал, что ровно через такой-то срок соберёт богатый урожай с вероятностью 9/10. А русский сеял зёрнышко и думал, не лучше ли сразу съесть. Само слово “посеять” по-русски двусмысленно: “Чёрт возьми, кошелёк где-то посеял”. И постоянно шла селекция: остался жить в деревне – умер, ушёл в город – выжил.

2. Но это ещё ладно. Главное, что по корневой этнопсихологии русские никакие не крестьяне. Русский – это пират, захватчик, наглый рукосуй-распределялкин. Салтыков-Щедрин очень метко Долгоруких обозвал “князьями Рукосуевыми”. Вот русские. И место русского не деревня, а город. Точнее, “укрепрайон”. Русские – отличные воины, причём не в офицерском корпусе, как, например, поляки, а именно в массе, в народной толще. Для крестьянина в высшей степени характерна “массовая трусость”. Собрался сброд, дали по нему залп и людишки побежали во все стороны, как тараканы. А у русских именно на зверином уровне психологии толпы – массовая агрессия и злоба. То есть, наоборот, один русский ещё и струсит и потеряется, но в толпе навалится и растерзает кого угодно. И именно после “залпа”, когда зверя ранят. Это что, мирные крестьяне? Это не “земледельцы”, а “землееды”.

Но что было делать русским, если по историческим и географическим условиям они на 80 процентов состояли из крестьянства? Плохого крестьянства, но на 80 процентов. Надо было ТЕРПЕТЬ. Вот нетерпеливые и взбалмошные поляки терпеть не стали, хотя у них, как и у прочих НАСТОЯЩИХ славян, крестьяне были неплохими. Для поляка крестьянин являлся “быдлом”, через которое и переступить-то зазорно. Так – прутиком отодвинуть с дороги и пойти дальше. В результате подобного отношения Польша разваливалась несколько раз. В России этого, слава Богу, не было, хотя наше народопоклонство сильно преувеличено. Если собрать высказывания о крестьянстве хотя бы русских писателей первой величины (от Пушкина до Набокова), то люди ЗНАЛИ. А вот все эти короленки, стасовы, чернышевские – колониальная сенегальская интеллигенция, живущая в Париже и развивающая идеи “негритюда”, “загадочной африканской души” – эти захлёбывались от восторга. Я когда читал Сенгора – хохотал: ну всё один к одному: “африканская идея”; “свобода и раскованность”; “широкая негритянская душа”; “XXI век – век негритянской культуры”, “соборность” и т.д. Сенгор явно кусками заимствовал из соответствующей русской риторики» (Д.Е.ГАЛКОВСКИЙ)

И т.д.

Знаю – немногие, не сломавшись, доберутся до конца, а те, кто придут, будут стонать и плакать, что, дескать, “в этом нет любви и жалости”. Да, ни любви, ни жалости у Галковского нет – но, может, русскому народу это и не нужно? “Счастье – это когда тебя понимают”.