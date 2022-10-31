Модно и универсально: топовые дизайны маникюра осени-зимы, которые сочетаются с любыми нарядами

Большинство из нас идут в маникюрный салон с четкой целью сделать определенный дизайн ногтей. Но воплощение идеи походит на фантастику, потому что почти никогда не претворяется в жизнь из-за богатства палитры, которая сбивает нас с толку. В итоге мы отдаемся чувствам, а потом одежду к нему подобрать не можем. Вот несколько вариантов на грядущий холодный сезон. Каждый из дизайнов идеально сочетается с зимней одеждой.

Джинсы

Если вы хотите что-то особенное, стильное, но в то же время сдержанное, обратите внимание на текстуру. Очевидный вариант – деним, который идеально сочетается с теплыми вещами крупной и мелкой вязки, плотными кофтами и водолазками. Мягкий сине-серый цвет кажется неброским, но внимание привлекает с первого взгляда. Такой маникюр можно носить не только с любимыми джинсами, но и классическими брюками в офис.

Ахроматическая палитра

Холодное время года не располагает к ярким краскам, они кажутся вульгарными и неуместными. На полгода отдаем ногти во власть ахроматический цветов, черного, белого и их вариантов. Черный элегантно смотрится на коротких ногтях, подходит и для офисных нарядов, и для прогулочных.

Внести разнообразие в небогатую палитру можно с помощью геометрии и топовых покрытий с матовым и глянцевым эффектом.

К черному и белому смело прибавляйте цвет асфальта и стальной, особенно если вы любите украшения из серебра. Стальной серый и черненное серебро – идеальная пара.

Минимализм

Любительницы нюдовых вариантов знают, что натуральные оттенки всегда остаются в выигрыше, но, к сожалению, очень быстро надоедают. Разбавить излишнюю мягкость можно, опять же, ахроматическими цветами. Например, поставьте две небольшие точки в лунке ногтя.

Графика

Еще один вариант внести разнообразие в зимний дизайн ногтей – графика. Только без фанатизма. Проведите по светлому фону пару тонких черных линий, можно сделать несколько завитушек. С таким маникюром хорошо будет смотреться любая вещь, от делового жакета до спортивного теплого костюма, потому что дизайн не относится к определенному художественному стилю.

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Французский маникюр

Каждый раз, когда разговор заходит о дизайне маникюра, мы не можем пропустить основу основ – френч. И хотя он считается непоколебимой классикой, каждый новый сезон вносит свою изюминку. В этот году рисуем белую кайму не полукругом, а прямым углом или в форме клюва. Вариант подходит, скорее, обладательницам полудлинных и длинных ногтей.

Праздничный

Рождественские праздники не за горами, готовиться нужно уже сейчас. Какой же праздник без красного цвета? Только в этом году откладываем подальше золотистые блестки и металлическую втирку и фантазируем на тему “Алисы в стране чудес”, выбираем, королевой какой розы стать – красной или белой. Чем больше красного, тем больше страсти и энергии. Белый – это нежность, снег, камин, взбитые сливки в чашке с какао.

Ну и без символов Нового года никуда: олени, сани, снежинки, рисунок любимого теплого пледа. С таким маникюром хочется отправиться за город и встречать зиму в тепле и уюте, периодически открывая ноутбук для решения рабочих вопросов. Красота.